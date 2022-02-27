نابلس – أُصيب نحو 10 فلسطينيين، الأحد ،خلال تفريق الجيش الإسرائيلي، وقفة منددة بممارسات الاحتلال ومستوطنيه بحق طلبة مدارس قرية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال يعقوب عويس رئيس مجلس قروي قرية اللُّبَّن الشرقية جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة، لوكالة الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي فرق وقفة دعت لها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير، وبمشاركة عشرات النشطاء.

وبيّن أن القوات أطلقت قنابل الصوت بشكل مباشر على المشاركين، واعتدت عليه بالضرب بأعقاب البنادق، مما أدى لإصابة نحو عشرة مواطنين نقل إثنين منهم للعلاج في المستشفى.

ولفت إلى أن طلبة ومعلمي مدرسة “اللُّبَّن-الساوية”، يتعرضون وبشكل مستمر لاعتداءات مستوطنين “بالضرب والاستفزاز”.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد دعت لوقفة على مدخل بلدة اللُّبَّن، رفضا للاعتداءات التي يتعرض لها طلبة المدارس من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مراسل الأناضول في الضفة الغربية، إن القوات الإسرائيلية اعتدت بالضرب وبقنابل الصوت على الصحفيين، مما أدى لإصابة مصور صحفي بقنبلة صوت في قدمه.

ومنذ عدة أسابيع تزايدت اعتداءات المستوطنين بحق طلبة المدارس، حيث أغلقوا مدخل القرية وأدوا طقوسا دينية ومنعوا الطلبة من الوصول لمدراسهم بحماية الجيش.

وشُيدت 3 مدارس قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، على الشارع العام الرابط بين محافظتي نابلس ورام الله.

وتخدم تلك المدارس 3 بلدات، هي “اللُّبَّن الشرقية، وعموريا، والساوية”، وتتبع محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.

الأناضول