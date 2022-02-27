المجر – أعلن الاتحاد الدولي للجودو الأحد “تعليق” الرئاسة الفخرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منصبه كسفير للاتحاد، ردا على العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.

وكتب الاتحاد الدولي للجودو في بيان: “نظرا للنزاع الحالي في أوكرانيا، يعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق منصب السيد فلاديمير بوتين كرئيس فخري وسفير للاتحاد”.

ويمارس بوتين فنون القتال الشرقية منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، ويحمل لقب “ماستر” في رياضة الجودو والسامبو.

وأصبح في عام 2006 الرئيس الفخري لاتحاد الجودو الأوروبي، وفي عام 2010 حصل على شهادة “دكتوراه في الجودو” من جامعة يونغ الكورية الجنوبية، وحائز على الحزام الأسود في الكاراتيه.

المصدر:”أ ف ب”