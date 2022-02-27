ليبيا – ناقش وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال خالد التيجاني أمس السبت مع العميد جمال المزوغي رئيس قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب عددًا من القضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة لمكافحة هذه الجرائم.

المجتمعون تطرقوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إلى آخر الاعمال المنجزة من القسم والمشاكل التي تعترض سير العمل ووضع الحلول التي من شأنها إنجاح العمل في تتبع ومكافحة هذه الجرائم خدمةً للصالح العام.

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