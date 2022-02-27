الجابو وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”، رأى أن الإنتاج النفطي لن يتأثر كثيرًا بالتوقف الناتج عن سوء الأحوال الجوية الذي أعلنت عنه المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرًا حتى لو استمر لأسبوع، مضيفًا أن هذا الإنتاج يتجاوز مليون برميل في اليوم، كما أن الخزانات ما زالت ممتلئة”.

وتابع الجابو: “أنه إذا كان هناك سوء للأحوال الجوية في خليج سرت أو بعض الموانئ النفطية، فلن يؤثر على الاقتصاد الليبي، وهناك تجارب مماثلة خلال السنوات المالية كما حدث عام 2011”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة الليبية تواجه عجزًا في الموازنة العامة، في حين أن أسعار النفط عالميًا تواصل الارتفاع خلال الأيام الأخيرة، مشددا على ضرورة الاستمرار في عملية ضخ النفط وإنتاجه من أجل الاستفادة من هذا الارتفاع في الأسعار.

وأرجع الجابو هذا التوقف إلى تواضع البنيات التحتية النفطية في ليبيا، وليس سوء الأحوال الجوية فقط.

الجابو أشار إلى مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط بتخصيص ميزانيات أكبر من أجل تجديد وإصلاح البنيات التحتية المهترئة في الموانئ والحقول، في حين أن هناك صعوبات تواجهها المؤسسة إلى جانب وزارة النفط لتحصيل هذه الميزانية، بالنظر إلى المشاكل الأخرى التي تواجهها الحكومة.