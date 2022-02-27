أذربيجان – نشرت إدارة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد، بيانا بشأن مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في البيان أنه “في الليلة السابقة، جرت محادثة هاتفية بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين. وخلال المكالمة الهاتفية، تمت مناقشة الوضع فيما يتعلق بتصعيد الأحداث في أوكرانيا، وكذلك العلاقات الروسية الأذربيجانية”.

وكان الكرملين أفاد في وقت سابق بأن الرئيسين “بحثا تطورات الوضع فيما يتعلق بإجراء روسيا لعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي”.

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الرئيسين الأذري إلهام علييف والتركي رجب طيب أردوغان، اقترحا رعاية مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال في رسالة عبر الفيديو إلى الأوكرانيين نشرها على التليغرام: “عرض إلهام علييف والرئيس أردوغان تنظيم مفاوضات مع روسيا. لا يمكن إلا الترحيب بهذه المبادرة”.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الرئيس الأوكراني دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى التوسط في المفاوضات مع روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر يوم الخميس الماضي عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.

وشدد الرئيس بوتين، في كلمة متلفزة وجهها إلى مواطني روسيا، على أن روسيا ستسعى جاهدة لنزع السلاح ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وكذلك تقديم أولئك الذين ارتكبوا العديد من الجرائم الدموية ضد المدنيين إلى العدالة.

المصدر: “نوفوستي”