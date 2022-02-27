مصر – اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجاره الداخلية علي المصيلحي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أ.ح. إيهاب الفار.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول “استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها وأسعارها، وكذلك الإستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك”.

وعرض وزير التموين موقف المخزون الإستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، الأرز، السكر، الزيت، اللحوم والدواجن، مؤكدا على عدم وجود أية مشكلة في توفير تلك السلع في إطار التوجيهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الإستراتيجي من تلك السلع لمدة لا تقل عن متوسط 5 شهور.

وشدد على أن هذا الأمر ما كان ليتحقق بدون الجهد المبذول من الدولة على مدار السبع سنوات الماضية بتشييد صوامع الغلال الاستراتيجية، والتي عززت من قدرة الدولة على التخزين الإستراتيجي للسلع الأساسية خاصة القمح.

وأضاف المتحدث أنه تم في هذا الإطار استعراض المخزون الاستراتيجي المتوفر للدولة من مختلف السلع الأساسية، حيث أوضح وزير التموين أن المخزون الاستراتيجي للقمح يصل إلى 4 شهور، أما بالنسبة للسكر فهناك احتياطي استراتيجي لمدة حوالي 4.5 شهر.

وذكر أن الاحتياطي الإستراتيجي من الزيت يكفي لمدة 5.5 شهر، مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون.

وقد وجه السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الإستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، خاصة المدرج منها على بطاقة التموين، والتي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن، كما وجه باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الإستراتيجية، لزيادة الحجم الإستيعابي والتخزيني لها.

كما اطلع السيسي على استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك ووجه بضرورة توفير كافة السلع بأسعار ميسرة للمواطنين، والتنسيق مع كافة المحافظات والغرف التجارية لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية، مع تنظيم حملات دائمة للمتابعة الدورية لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة.​

المصدر: وسائل إعلام مصرية