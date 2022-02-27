السفير الروسي: بيان الخارجية اللبنانية حول العملية الروسية لا يراعي العلاقات الودية بين البلدين

السفير الروسي: بيان الخارجية اللبنانية حول العملية الروسية لا يراعي العلاقات الودية بين البلدين

لبنان – اعتبر السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، أن بيان الخارجية اللبنانية الذي أدانت فيه العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، “لا يراعي العلاقات الودية بين البلدين”.

وفي تصريحات صحفية، قال ألكسندر روداكوف: “روسيا لا تنتهج سياسة عدائية تجاه أوكرانيا، بل هي تمارس حقها المنصوص عليه في المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها القومي”.

وأضاف روداكوف: “موسكو طالبت مرارا وتكرارا بتنفيذ اتفاقات “مينسك”، لكن حكومة كييف ومعها حلف “الناتو” يتجاهلان حقوق المواطنين الروس في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وحق موسكو في حماية حدودها وأمنها القومي”.

ودانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان صدر عنها يوم الخميس الماضي، ما سمته “اجتياح الأراضي الأوكرانية”، ودعت روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا.

المصدر: RT