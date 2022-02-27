أوكرانيا – أعلنت هيئة السكك الحديدية الأوكرانية عن وقف حركة القطارات مع روسيا الاتحادية على جميع المعابر.

وجاء في بيان الهيئة اليوم السبت على موقع الشركة على الإنترنت: “أوقفت معابر السكك الحديدية التي كانت توفر نقل آلاف البضائع وجلبت ملايين الدولارات لاقتصادي البلدين كما تم قطع الاتصالات مع الجانب الروسي”.

وأضاف البيان: “الشركة مستعدة للانخراط في سلسلة الخدمات اللوجستية للاتحاد الأوروبي وستواصل تطوير النقل مع الدول الآسيوية، ولاسيما الصين، وتقديم خدمات لوجستية عالية الجودة وسريعة بين آسيا والاتحاد الأوروبي بمعزل عن روسيا”.

المصدر: تاس