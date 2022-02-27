ليبيا – رجح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن يتجاوز الحضور في جلسة البرلمان يوم غد 95 نائبًا، وهو النصاب المقدر لمنح الثقة.

العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أوضح أن الثقة ستمنح لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاآغا، رغم وجود اصطفاف لنواب مع جهات أخرى.

وأشار إلى أن الحقائب الوزارية في حكومة باآشاغا تقدر بـ26، وقد تصل إلى 28 حقيبة إن كان ثمة ترضيات.

وأضاف: “الكل بات يدرك لزوم خروج حكومة الدبيبة لمصلحة البلاد، وكان هناك تفاوض على بعض الحقائب الوزارية من ناحية تقسيمها على الأقاليم: الدفاع والحكم المحلي للجنوب، والداخلية والاقتصاد للغرب، والمالية والعدل للشرق”.

ونوه إلى وجود نزاع على حقيبة وزارة الدفاع، لأن إقليم فزان توجد فيه عدة مكونات طوارق وتبو وأهالي وأولاد سليمان وغيرهم.

العرفي لفت إلى أن وزارة التخطيط دمجت مع المالية، والثروة الحيوانية مع الزراعة، والثروة البحرية مع الموارد المائية.