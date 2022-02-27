ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي على أن جلسة مجلس النواب يوم غد الإثنين ستكون لمنح الثقة لحكومة فتحي باشاآغا، وأنهم ماضون في خارطة الطريق التي تم وضعها مع مجلس الدولة.

العريبي قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن العدد المتوقع لحضور الجلسة من 120 إلى 130 نائبًا، مؤكدًا على ضرورة توسعة المشاركة ليشارك فيها كل الليبيين والقبائل والمدن حتى تنال الثقة وتكون مرضية لجميع الأطراف.

وتابع: “نعلم أنه في ليبيا يجب أن تكون المشاركة واسعة، وهذا تم بعد 17 فبراير. أن تكون المشاركة واسعه في الحكومة هذا شيء محمود وليس مذمومًا. هناك من يرى أن تكون الحكومة تكنوقراط وهناك من يرى أن تكون موسعة، هذه آراء، لكن فتحي باشاآغا يقوم بالمشاورات حتى ينال الثقة من مجلس النواب، حسب علمي يمكن غدًا أن تقدم التشكيلة الحكومية بشكل رسمي، وأنها في مرحلة المشاورات النهائية، لكن لا يوجد لدي معلومة أنها قدمت”.

وشدد على أنه لا علاقة لمجلس الدولة بالحكومة إلا بالتزكيات، حيث حصل أحد المرشحين وهو فتحي باشاآغا على 50 تزكية، لافتًا إلى أن حكومة الدبيبة لم يشترك فيها مجلس الدولة.

كما أضاف: “الدبيبة سيسلم وهو رجل دائمًا ينادي بالديموقراطية ولا للحرب، لذلك مجلس النواب انتخب حكومة جديدة ومتأكد أنه سيستخدم عقله ويسلم السلطة؛ لكن التصعيد الموجود الآن وخاصة من وزير إعلامه شيء عادي، إذا منحت الثقة للحكومة جميع الأطراف وحتى القوة على الأرض في طرابلس سيتم التسليم بشكل سلس ولا يوجد شيء، فهذا واقع، وعند أداء اليمين سيسلم بكل سلاسة”.

ونوّه إلى أن جلسة البرلمان ستكون لمنح الثقة وإن منحت سيحدد موعد لأداء اليمين وسيكون بحضور سفراء الدول ومبعوثة الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي.