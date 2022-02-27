ليبيا – التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري في مدينة بنغازي مع لوكا أندريا ماركو مانتوفاني السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية سان مارينو.

الجانبين بحثا وفقًا الموقع الرسمي التابع للمجلس آخر المستجدات السياسية في المنطقة وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال التجاري والسياحي.

وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية عن ترحيبه بالسفير في مدينة بنغازي، مؤكدًا على أنه سيقوم بمخاطبة الجهات المختصة لافتتاح سفارة تمثل دولة ليبيا في جمهورية سان مارينو.

بدوره أكد مانتوفاني حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع ليبيا في كافة المجالات.