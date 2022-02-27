ليبيا – أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز تجهيز وحدة ثالثة لتعبئة أسطوانات الغاز الثابتة بالجهود والإمكانيات الذاتية وبطاقة إنتاجية تقدر بـ 400 أسطوانة غاز في الساعة.

شركة البريقة أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن الوحدة ستلبي الطلب المتزايد على أسطوانات الغاز و مكافحة ظاهرة السوق الموازي.

وأعلنت الشركة أنه سيتم تنصيب الوحدة الثالثة بالمنطقة الشرقية لتتوالى باقي المناطق، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تشجيع العناصر الوطنية والتي باتت واضحة من خلال ما تم تحقيقه من إنجازات بفضل سواعد أبنائها بمختلف المناطق.

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