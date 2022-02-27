ليبيا – قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة إن سعر قنطار الدقيق وصل إلى 260 دينارًا لدى تجار الجملة، كما تجاوز سعر الزيت 150 دينارًا، مؤكدًا أن الأسعار في ازدياد مستمر.

بوعزة في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن تجار الجملة رفضوا البيع إلا بكميات بسيطة لا تتعدى عشرة أكياس للخباز؛ ما يُنذر برفع سعر رغيف الخبز إلى نصف دينار.

وكشف رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز أن شركات المطاحن لم توزع الدقيق على التّجار، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد لم تصدر أي تعليمات حتى الآن.

وطالب بوعزة الجهات المسؤولة بتدخل الدولة لإيجاد الحل خلال أقرب وقت، قائلًا إنهم لا يعلمون المخزون لدى شركات المطاحن وإن الجهات المسؤولة لا تريد التدخل بعد.