سوريا – قررت الحكومة السورية خفض الإنفاق العام في محاولة للحد من تأثير تطورات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد السوري المنكوب.

وخوفا من ارتفاع أسعار النفط والقمح بشكل حاد، أعلنت الحكومة السورية “تقنين الإنفاق العام بطريقة تغطي فقط الأولويات خلال هذه الفترة”.

وبعد اجتماع استثنائي قرر المسؤولون إدارة احتياطيات المواد الأساسية مثل القمح والسكر وزيت الطهي والأرز للشهرين المقبلين، ومراقبة توزيع السلع عن كثب وتقنينها، كما قررت مراقبة سعر الصرف عن كثب.

ولاحقا أعلن وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل أن شبه جزيرة القرم الروسية عرضت تصدير القمح إلى سوريا، وقال إن الحكومة السورية تدرس العرض.

وتعتمد سوريا في الغالب على واردات القمح من روسيا وشحنات النفط من إيران، ومع التطورات التي شهدتها الأزمة الأوكرانية، استشعرت السلطات السورية علامات خطر في ارتفاع أسعار النفط على جانبي المحيط الأطلسي، خاصة بعدما قفزت أسعار الجملة لوقود التدفئة والقمح وسلع أخرى.

المصدر: “أسوشيتد برس”