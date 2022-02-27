تعطيل إمدادات القمح للعالم العربي بسبب الحرب قد يؤدي إلى عدم الاستقرار

تعطيل إمدادات القمح للعالم العربي بسبب الحرب قد يؤدي إلى عدم الاستقرار

لبنان – حذر معهد الشرق الأوسط للأبحاث من تعطل امدادات القمح للعالم العربي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية الامر الذي قد يؤدي الى حالة من عدم الاستقرار في دول عدة

ويؤكد التقرير أن السودان الذي يعاني من تراجع في احتياطاته النقدية سيكون أول المتضررين.

في حين قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الموجود في اليمن ان هذه الحرب سيكون لها تأثير مأساوي.

ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي فان سوريا تشتري معظم القمح من موسكو في حين اكد ممثل مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيط لوكالة فرانس برس ان البواخر المحملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا وتكفي لشهر ونصف فقط.

وكالات