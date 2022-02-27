ليبيا – تحدث تقرير تحليلي نشرته صحيفة “آر بي نيجيريا” الناطقة بالإنجليزية عن تبعات التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في ليبيا في العام 2011.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن دعم هذا الحلف لمتمردين اجتاحوا ليبيا جعل واقع حال البلاد مؤسفًا، وقاد لانزلاقها إلى مذابح وعنف وتدمير بنى تحتية بقيمة مليارات الدولارات، ما يعني تحويلها بالمحصلة إلى دولة فاشلة.

وتابع التقرير: إن هذا الحلف دمر دولة كانت جميلة ومستقرة يومًا ما بعد تحطيم دبابات جيشها ومركباتها بالقصف الجوي.

ترجمة المرصد – خاص