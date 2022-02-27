جواد أمير سعودي يفوز بأغلى جائزة في العالم

السعودية – أحرز الجواد “إمبلم رود” لمالكه الأمير سعود بن سلمان، كأس السعودية للفروسية وجائزة 20 مليون دولار، الأغلى في العالم، السبت في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بالرياض.

وفاز الجواد “إمبلم رود” في سباق مسافته 1800 متر بإشراف المدرب متعب الملوح وبقيادة الخيال ويغبيرتو راموس.

وشمل اليوم الثاني من المنافسات ثمانية أشواط، حيث كان الشوط الأول تحت مسمى “كأس نيوم”، فاز به الجواد “أوثورتي” والذي يملكه سيلك ريسينغ كمبني، ومدربه تيستويا كيمورا، بقيادة الخيال كريستوف لومير.

وفازت بالشوط الثاني، تحت مسمى “كأس 1351″، الفرس “سونجلين” لمالكها سنداي للسباقات ليمتد، مع المدرب تورو هيشاي، وبقيادة الخيال لومير أيضا.

أما الشوط الثالث، تحت مسمى “كأس البحر الأحمر”، فكان من نصيب الجواد “ستاي فوليش” لمالكه شادي ريس هورس كمبني ليمتد، ومدربه بوشيتو ياهاجي، بقيادة الخيال لومير الفائز بسباقه الثالث تواليا.

وأحرز الشوط الرابع، تحت مسمى “كأس نادي سباقات الخيل”، الجواد “آن الأوان” والذي يملكه أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومدربه بدن السبيعي، بقيادة الخيال كاميلو أوسبينا.

في حين كان، “كأس العبية”، الشوط الخامس والمخصص للخيل العربية الأصيلة، من نصيب الجواد “هادي دو كارير” لمالكه خليفة بن شعيل الكواري، ومدربه توماس فروسي، بقيادة الخيال أوليفييه بيليه.

الشوط السادس والذي كان تحت مسمى “الديربي السعودي” ، فاز به الجواد “باينهيرست” لمالكه ماديكيت ستيبل وستارلايت ريسنق، ومدربه بوب بافرت، بقيادة الخيال فلافيان بارت.

وفيما يتعلق بالشوط السابع تحت مسمى “كأس الرياض للسرعة”، فقد فاز به الجواد “دانسينج برينس” لمالكه شيزو يوشيدا، ومدربه كيسوكي مياتا، وبقيادة الخيال لومير المتوج للمرة الرابعة السبت.

واقيمت كأس السعودية العالمية للفروسية في نسختها الثالثة على مدى يومين وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وبمشاركة أكثر من 700 فارس وفارسة حضروا من 22 دولة حول العالم، وبمجموع جوائز 35.1 مليون دولار، بمجموعة من أقوى السباقات المتنوعة في درجاتها وتصنيفاتها، وبثمانية أشواط لكل يوم.

المصدر: “أ ف ب”