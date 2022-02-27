أوكرانيا – يتوقع أن يصل حجم الغاز الروسي المصدر عبر منظومة نقل الغاز الأوكرانية يوم الأحد إلى القيم القصوى.

ووفقا GSA Platform، لم يتم خلال ذلك حجز لليوم المقبل كميات تطابق القدرة المباشرة لخط أنابيب يامال-أوروبا.

ووفقا لموقع الشركة المشغلة للمنظومة الأوكرانية، حدد الطلب الحالي لضخ الغاز من روسيا عبر أوكرانيا، كمية الغاز بـ107.33 مليون متر مكعب.

وهذا الرقم يقترب من الحد الأقصى للالتزامات التعاقدية لشركة غازبروم تجاه أوكرانيا في مجال الترانزيت (حوالي 109 مليون متر مكعب في اليوم). لا يزال من الممكن تعديل الطلب خلال اليوم.

وزاد ضخ الغاز الروسي عبر المنظومة الأوكرانية بشكل حاد منذ 24 فبراير، على خلفية المخاطر الجيوسياسية المتزايدة المرتبطة ببدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي