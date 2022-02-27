ليبيا – أكد نائب رئيس الجالية الليبية في العاصمة الأوكرانية كييف عبد الغني حميدان أن ترحيل الأفراد والأسر من الجالية الليبية في أوكرانيا مستمر، مضيفًا :”العدد المحتجز كبير، وقد فوجئنا بعددهم”.

حميدان أعرب في تصريح له لمنصة “فواصل” اليوم الأحد عن استغرابه من تعليمات السفير الليبي في أوكرانيا بالتوجه مباشرة الى السفارة، في ظل وجود حظر كلي بدأ أمس السبت وينتهي مساء غد الإثنين، وأفراد الجالية الليبية يواصلون جهودهم لتأمين خروج كل الليبيين.

وأضاف: “حاليًا لدينا عائلتان بحاجة إلى مساعدة، إحداهما لا تملك بنزين، والأخرى لم تتمكن من المغادرة، والقصف متواصل بشكل مكثف”.

وتابع حديثه: ” نعمل على إخراج العائلات عن طريق أوديسا، ومن وصلوا إلى مقر السفارة غادروا عبر الحافلات من السفارة التشيكية”.

حميدان اختتم تصريحه بالقول: ” لدينا تواصل مع 250 شخصًا في مجموعة على واتساب من الجالية الليبية، والبعض منهم بعائلاتهم في أوكرانيا ولم يرحلوا بعد”.