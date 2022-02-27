ليبيا – قال المحلّل الاقتصادي الليبي شريف عراقيب إن ليبيا تستورد تقريبًا 650 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني، وهذا يعادل تقريبًا نصف ما يحتاج إليه البلاد.

عراقيب وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح أن المشكلة الآن ستكون في عملية الشحن من الأساس، وهذا يُعطي مؤشرات بأن الأزمة ستأتي لا محالة.

وأضاف عراقيب أنّ التجار الذين يحصلون على الدقيق مِن المطاحن بدأوا في تخزينه بكميات كبيرة، تحسّبًا لارتفاع الأسعار ومِن ثمّ توريده بضعف ثمنه.

وتوقّع عراقيب بأن تصل الأسعار إلى أكثر من هذا بكثير إذا لم تتدخّل الحكومة وتوفّر الدقيق والقمح في الأسواق، تحسّبًا لما قد تشهده البلاد من انعدام وجود الخبر والمنتجات التي تعتمد على الدقيق.

وأشار عراقيب إلى أن نصف مخزون القمح يأتي من روسيا وأوكرانيا، والفترة القادمة تشهد بشكل كبير انحسارًا رهيبًا في توفير هذه الكميات، مطالبًا بضرورة التوجه للسوق الغربية لتوفير المطلوب مع ضرورة فرض رقابة مشددة في الأسواق لمنع التلاعب في الأسواق.

مِن جانبه، قال المحلل الاقتصادي الليبي سمير مجدي،في تصريح لذات الموقع إن البنية التحتية في ليبيا لا تسمح مع الأسف بتخزين كميات هائلة من القمح، وأن الدولة في حاجةٍ إلى بناء مزيدٍ من الصوامع لتخزين ما يكفي البلاد.

وأضاف مجدي، أن سوق الحبوب ستقفز كثيرًا والأسعار سترتفع لا محالة، فروسيا وأوكرانيا تُصدّران تقريبًا 25 بالمئة ممّا تحتاج إليه السوق العالمية، وليبيا تستورد منهما 650 ألفًا، أي نصف ما تحتاج إليه السوق وبالتأكيد ستحدُث الأزمة.

وأشار مجدي إلى أن أسعار الشحن والتوريد أيضًا ستشهد ارتفاعًا كبيرًا، وهذا سيُمثّل عبئًا إضافيًّا أيضًا على ليبيا.

وأوضح أنّه لا بد من استغلال المساحات الواسعة في البلاد لزراعة ما يكفيها من منتجات غذائية حتى لا تصل الأمور للأصعب حال حدوث أزمة عالمية.