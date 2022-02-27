ليبيا – سلطت دراسة تحليلية نشرها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الضوء على المطلوب القيام به بهدف تحقيق عملية الإصلاح الشامل لقطاع الأمن في ليبيا.

الدراسة التي تابعتها وترجمت أبرز ما جاء فيها صحيفة المرصد، أشارت إلى أن الفترة الممتدة من العام 2011 وحتى الآن تشهد وجود هياكل حكم منقسمة، وهو ما أضعف احتكار الدولة لاستخدام القوة، فضلًا عن انتشار الجماعات المسلحة وتغلغلها التدريجي بالمؤسسات الأمنية في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت الدراسة: إن أحد الأخطاء المستمرة في نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا هو افتراض إمكانية شراء المقاتلين من خلال التوجه لإصلاح قطاع الأمن بالاعتماد على الشخصيات التي يتم النظر إليها على أنها المناسبة لذلك بدلًا من الأنظمة والعمليات.

وتابعت الدراسة: إن ضرورات الاستقرار على المدى القصير لدى الأوروبيين والمتعلقة بالتصدي للهجرة غير الشرعية والإرهاب أدت مرارًا وتكرارًا لاتخاذ سياسات رد الفعل التي لا تؤدي إلا لتعميق اللا استقرارية، فيما سيحتاج هؤلاء لاستراتيجية مشتركة ومبادئ تشغيلية للعب دور مهم بإصلاح قطاع الأمن.

وبينت الدراسة أن الأوروبيين سيحتاجون لإدراك أنه سيكون لديهم في البداية مساحة محدودة للمناورة، وأن هذا سيكون جهدًا متوسط ​​إلى طويل الأجل، فيما يجب عليهم على المدى القصير دعم إنشاء كيان لإصلاح القطاع الأمني يمكنهم من قيادة الجهود على الصعيد الوطني جنبا لجنب مع ديبلوماسية الأمم المتحدة.

وأوضحت الدراسة أنه يجب أن يكون هذا مصحوبًا بتركيز أكبر على تعزيز المبادرات من القاعدة إلى القمة التي يمكن أن تساعد في استقرار البلاد واستعادة النفوذ الأوروبي فقطاع الأمن يعيش منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي حالة من الفوضى بسبب الهياكل الأمنية المهددة للتقدم السياسي ومبادرات الاستقرار.

وتطرقت الدراسة إلى الجهود المختلفة لإصلاح قطاع الأمن خلال السنوات الأخيرة التي لم يقطع أي منها شوط طويل، فصناع السياسة الليبيين والأوروبيين استخدموا قوات شبه رسمية لخدمة مصالحهم قصيرة المدى، متجاهلين إضفاء الطابع المهني على الأجهزة الأمنية بطريقة تسهم في الاستقرار الوطني.

وأضافت الدراسة: إن من المؤكد أن إصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج عمليات منفصلة لكنها متكاملة وأنها كانت جانبًا من جهود بناء السلام بقيادة دولية منذ العام 2014 الذي شهد إطلاق الأمم المتحدة عملية الحوار بين الفصائل الليبية.

واتهمت الدراسة صناع السياسة بالتعامل في كثير من الأحيان مع إصلاح القطاع الأمني ​​ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على أنها فكرة متأخرة وليست خطوة حاسمة نحو السلام، وهو ما زال جليًا في تصرفات لجنة الـ10 العسكرية المشتركة التي قدمت نفسها على أنها وسيلة لتأمين السلمية.

وتابعت الدراسة: إن هذه الوسيلة تبحث عن توحيد الجماعات المسلحة والتصدي لتحديات إصلاح القطاع الأمني، إلا أن اللجنة تعرضت بعد مساهمتها الأولية في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020 للإهمال على نطاق واسع من قبل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين.

ووصفت الدراسة ما حصل مع اللجنة بتجسيد لضمور سياسة المساعدة الأمنية الدولية في ليبيا، متهمة القادة الليبيين والأوروبيين باستغلال المشهد الأمني ​​الفوضوي في البلاد لتحقيق مكاسب قصيرة المدى، فالراعي السابق للميليشيات المسلحة المختلفة حقق مكاسب مالية وسياسية.

وأضافت الدراسة: إن هذا الراعي يقوم بذلك لمتابعة أهداف سياسة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بشكل ضيق وضمن منطقة رمادية من الأعراف والقوانين الدولية، فالهواجس أعمته عن الآثار المتوسطة والطويلة المدى للطبيعة الهجينة لقطاع الأمن الليبي.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا يجعل الجماعات المسلحة غير قابلة للسيطرة عليها، فضلًا عما يسببه الجمود السياسي وإساءة استخدام السلطة واندلاع العنف المتكرر من حالة عدم الاستقرار المزمن في البلدان المجاورة في جنوب أوروبا في وقت من الممكن فيه الإصلاح خلال فترة الهدوء في الصراع.

وأوضحت الدراسة أن لدى صناع السياسة الفرصة الآن للبدء في التصحيح بعد أن أدى فشل أحدث عملية انتخابية في ليبيا إلى إحباط الجهات الفاعلة الدولية الراغبة في تحقيق الاستقرار في البلاد ودفعها إلى استكشاف سبل أخرى للتقدم، بما في ذلك إصلاح القطاع الأمني.

وبينت الدراسة أن معظم الليبيين لم يعودوا راغبين في التعامل مع مناهج النخب الحاكمة الباحثة عن طرق جديدة للمضي قدمًا، وهو ما ظهر من خلال الاجتماعات الأخيرة وزيادة التعاون بين القوى التي كانت ذات يوم عدوة لبعضها البعض، فيما قل نفوذ الجانب الأوروبي في ليبيا بسبب انقسام دوله والتدخلات الإقليمية.

ووفقًا للدراسة فإن التركيز على إصلاح القطاع الأمني يخلق فرصة لإصلاح الشراكات وبناء المرونة المحلية، في وقت يحتاج فيه الأوروبيون لمواجهة تأثيرات خصومهم في ليبيا في ظل الحاجة لتعزيز سيادة الأخيرة واستخدام قطاع يتم تجديده لإقامة شراكات مستدامة بشأن أولوياتهم.

وأضافت الدراسة: إن الأولويات تتراوح من مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية لجهود مواجهة الجهات الفاعلة الحكومية المعادية، فيما يعد تقدم إصلاح قطاع الأمن شرطًا أساسيًا لنجاح أي مسار سياسي جديد بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أو حكومة قادرة على الحكم أو إجماع حقيقي للخروج من الفترة الانتقالية.

وتابعت الدراسة أنه لا يوجد حل سحري لإصلاح القطاع الأمني؛ لأن الأوروبيين يعرفون من التجربة الحد من توقعاتهم في ليبيا، فيما لا زال هنالك مجال لأوروبا لزيادة مشاركتها مع هذا القطاع وبما يتماشى مع مصالحها طويلة الأجل، فالمساعدة مهمة في ذلك.

وأضافت الدراسة أنه إذا ساعد الأوروبيون القيادة في ليبيا على تنظيم القطاع الأمني بشكل متماسك، فضلا عن دعم المبادرات الأمنية الواضحة من القاعدة إلى القمة مثل تلك التي يقودها المجتمع المدني فسوف يساعدون في استقرار البلاد واستعادة بعض نفوذهم.

وأكدت الدراسة أن القيادة في ليبيا لطالما شعرت بالإحباط بسبب وجود القوات الأجنبية وفشلها في دفع سياسة شاملة لإصلاح القطاع الأمني، فقد خلق هذا الآن مساحة لنوع مختلف من التدخل يناسب المواهب الأوروبية، فيما يجب الانتباه لأمر هام عند التخطيط لإصلاح القطاع.

وشددت الدراسة على وجوب تركيز الدول الأوروبية على المبادرات التي تشمل القيادة والشعب الليبي فيما ستحتاج هذه الدول لاتباع نهج أكثر استراتيجية وطويل الأمد لا يعالج فقط أولويات سياستها الخاصة بالاحتياجات الأمنية لهذا الشعب على عكس السلطات الموجودة حاليًا.

وتحدثت الدراسة عن ضرورات الاستقرار على المدى القصير المتعلقة بمواجهة الهجرة غير الشرعية والإرهاب التي قادت بشكل متكرر لاتخاذ سياسات أوروبية تفاعلية لا تؤدي إلا إلى تعميق عدم الاستقرار، فيما قد يكون النهج الأفضل هو تطوير شريك مؤسسي قادر على التوافق مع الرؤية الاستراتيجية لأوروبا.

وأضافت الدراسة أن هذا الشريك من الممكن أن يكون متمكنًا أيضًا من وتعزيز سيادة القانون وحماية الليبيين من خلال تطوير آليات الرقابة والمساءلة الرئيسية، فيما يحتاج الأوروبيون إلى العمل على وضع معايير مهنية في قطاع الأمن ومساعدة المؤسسات الليبية على التطور بطريقة تجعلها فعالة على المدى الطويل.

وتابعت الدراسة أنه يتعين على الأوروبيين أيضًا دعم المجموعات المحلية التي تشارك بالفعل في وظائف أمنية مهمة مثل الدوريات المشتركة حول خط وقف إطلاق النار وحماية الأصول الاقتصادية الرئيسية وأنشطة الشرطة، إذ يمكن أن يساعد الدعم الأوروبي بإجراء تحسينات مستدامة على المدى الطويل.

وأضافت الدراسة: إن هذا كله مرتبط بجوانب أخرى من عملية الانتقال في ليبيا مثل العملية السياسية والمصالحة الوطنية، فيما يجب على الأوروبيين أن يكونوا أذكياء بما يكفي لتفادي أو اختيار ما يلزم لعرقلة سلسلة المفسدين الليبيين والدوليين الذين يسعون إلى تعطيل هذا النهج.

وبحسب الدراسة، سوف يحتاج الأوروبيون إلى اشتراط الدعم السياسي والاقتصادي للجهات الفاعلة الليبية بما في ذلك حكومة تصريف الأعمال بدعم إصلاح القطاع الأمني ​​الشامل ومحاولة جلب الحلفاء الأساسيين في هذا الجهد لعزل قوى خارجية ستعارض دائمًا الإصلاح.

وبينت الدراسة أن التقاربات الإقليمية من الممكن أن تسهم في تقبل القيادة الأوروبية في مجال إصلاح القطاع الأمني طالما أنها لا تخشى أن تنحرف في هذه العملية، في وقت تعاني فيه ليبيا منذ العام 2011 من وجود قوات أمن مستنزفة ومنقسمة فشلت في أداء دورها فضلا عن كونها هجينة.

​​ووفقًا للدراسة قام السياسيون بتهجين المؤسسات الأمنية تدريجيًا بدافع اليأس أو الانتهازية أو الخوف البسيط، حيث سعت الميليشيات المسلحة القوية إلى مزيد من الشرعية تحت مظلة الدولة، مبينة أن الساسة يستخدمون هذه الميليشيات لترهيب خصومهم لحماية مصالحهم وانتزاع المزيد من التنازلات.

وأضافت الدراسة: إن هؤلاء يستعينون بالميليشيات المسلحة للتنمر على الخصوم وتقوية أنفسهم وهو ما حصل مع مجلس النواب في العام 2014؛ إذ رفض المؤتمر الوطني العام التسليم له، فيما تم دمج قوات غير رسمية تدريجيًا بمؤسسات الأمن بالجملة قبل إضفاء طابع رسمي على أدوارها مع حفظ ولاءات سابق وهياكل القيادة.

وبينت الدراسة إن هذا لم يؤد إلا إلى تفاقم الوضع، خاصة أن هذه الميليشيات المسلحة تقاتلت فيما بعد على مناصب في السلطة والوصول إلى تمويل الدولة فيما ضاعفت الحكومات المتعاقبة من هذه الأخطاء؛ لأنها تفتقر إلى الإرادة السياسية لنزع السلاح والتسريح قبل الدمج في المؤسسات الأمنية.

وأضافت الدراسة: إن هذه الحكومات تفتقر للقدرة على تغيير المسار في جهود إصلاح القطاع الأمني ​​الأوسع بعد إنشاء المؤسسات الأمنية فيما اعتقد بعض الساسة أنهم رأوا فرصة لإضفاء الطابع المؤسسي على جماعات مسلحة من الممكن السيطرة عليها على أمل استخدامها لإضعاف الخصوم السياسيين أو جني مزايا أخرى.

وأوضحت الدراسة أن أحد الأخطاء المستمرة هو محاولة شراء المقاتلين، وهو ما فعله المجلس الوطني الانتقالي الذي منح رواتب لهؤلاء المنتمين لجماعات مسلحة ثورية، إلا أن هذا لم يفعل الكثير لنزع سلاحهم أو تسريحهم أو إعادة دمجهم بل تسبب باستنفاد الميزانية.

وأضافت الدراسة إن هذا قاد أيضا للإعلان عن كيفية الانضمام إلى الميليشيات المسلحة بهدف توفير سبل العيش إذ أدى الاندفاع إلى نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بعد العام 2011 لتقليص السيطرة الديموقراطية على قطاع الأمن واستبدال الضباط المنتمين لعهد العقيد الراحل القذافي بشخصيات ثورية.

وبينت الدراسة أن ما كان سائدا في ذلك الوقت هو اتباع سياسة “البرنامج الليبي لإعادة الإدماج والتنمية” المعروف أصلًا باسم “لجنة شؤون المحاربين”، فيما يمثل كل ذلك حالة كبيرة من الحماس والقصور في التخطيط والتقنيات، ما قاد لفشل تحديد كيفية إعادة هيكلة القيادة والسيطرة المؤسسية.

وأضافت الدراسة: إن الفشل امتد ليشمل تطوير الهياكل الأمنية الحديثة والديموقراطية والوظيفية وتزويدها بالموظفين، فيما تفاقمت هذه المشاكل بسبب عدم تقدير الروابط القوية التي شكلتها الكتائب الثورية التي باتت لاحقًا ميليشيات مسلحة أثناء القتال ما يعني أنها بحاجة إلى التسريح الكامل ونزع سلاحها.

وتابعت الدراسة أن هذا هو الشرط لتمكينها من الاندماج في هياكل الدولة وتكوينها الجديد المبني على سلسة من الأوامر في وقت تنظر فيه المجتمعات المحلية إلى الإخفاقات المركزية لجهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في إطار البرنامج المعني الممول حكوميًا.

وأوضحت الدراسة أن هذه البرنامج ركز على دمج المقاتلين السابقين في قطاع الأمن بدلًا من الحياة المدنية وبرامج التدريب المهني، فيما ذكر البرنامج في تقرير مرحلي للأعوام الممتدة بين 2011 و2015 أنه أبرم مذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات الأمنية لدمج 38 مقاتل سابق.

وأضافت الدراسة أنه وعلى النقيض من ذلك تلقى 1400 فرد فقط تدريبًا مهنيًا خلال ذات الفترة من خلال برامج إعادة الإدماج الاقتصادي والتمكين المدني التابعة للبرنامج فيما كان إضفاء الشرعية على التوسع المفرط لجهاز الأمن خطأ استراتيجيًا وإن تم بالتنسيق الكامل حكوميًا وأمميًا.

وتحدثت الدراسة عن إجماع بشأن كون دمج رجال الميليشيات المسلحة في الشرطة النظامية والقوات المسلحة وصفة لكارثة أعاقت جهود فرض سيادة القانون، إذ تولى مقاتلون سابقون غير مدربين أدوارًا شرطوية لم يكونوا مؤهلين لها ومن دون إجراء تغيير في الهيكلية القيادية لتوفير إشراف مدني على أنشطتها.

وأضافت الدراسة إن هذا كان ضارًا بشكل خاص؛ لأن بعض هذه المجموعات المحلية للغاية استخدمت وضعها الرسمي وإمكانية الوصول إلى الموارد لتقوية علاقاتها داخل المجتمع المحلي ما يوفر الفوائد التي حصلوا من أجلها على الائتمان على حساب الدولة.

وتطرقت الدراسة لقيام الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وتركيا بالمساهمة في دمج الميليشيات المسلحة بالأجهزة الأمنية بدلًا من الحياة المدنية ما ساهم في إعاقة القيام بالفحص المناسب، فضلًا عن التسبب في إعطاء الأولوية للمنفعة على الفعالية ومنها محاولات بريطانية تمت بالخصوص.

وأضافت الدراسة: إن بريطانيا حاولت بشكل مبكر من خلال تدريب ألفي جندي ليبي في كامبريدج وهو ما فشل لاحقًا بسبب ارتكاب بعض من هؤلاء جرائم عدة بما في ذلك الاغتصاب، ما يعني أن هذه الأنواع من الجهود الدولية غير المنسقة لإصلاح القطاع الأمني قد فشلت.

وتابعت الدراسة: إن مكمن الفشل كان في تزويد المجندين الليبيين بالتدريب الذي يحتاجون إليه لأداء وظائفهم بشكل فعال بعد الاندماج مع ضغط معظم المشاريع لما كان ينبغي أن يكون سنوات من الدراسة الأكاديمية الحيوية إلى الدورات التي استمرت أسابيع أو في أحسن الأحوال شهور.

وتناولت الدراسة مسألة تسييس عملية الدمج واقتصارها على جماعات مسلحة دون غيرها، وإن خير مثال على هذا هو قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بدفع من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بإنشاء جهاز الحرس الرئاسي في العام 2016 الذي انتهى به المطاف محاولة حزبية للاندماج.

وأضافت الدراسة: إن هذا الجهاز الشبيه بالميليشيات المسلحة أضعف سيطرة الدولة في العاصمة طرابلس التي سرعان ما سقطت تحت سيطرة جماعات أخرى، ما يعني أن أي خلل في سلسلة الدمج والتسريح يقود إلى فشل العمليات برمتها، ما قاد لتشكل كيانات وضعت لنفسها قوانين لعملها وأخرى متحالفة مع الساسة.

وتحدثت الدراسة عن إسهام هذه الجماعات المسلحة في عرقلة جهود بعض المرشحين لخوص الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ما قاد بالمحصلة إلى تقويض إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المقرر من قبل ملتقى الحوار السياسي في الـ24 من ديسمبر الماضي.

وبينت الدراسة أن موجات متتالية من الاندماج الجماعي المسيس جعلت تعداد أفراد قطاع الأمن يقدر بـ400 ألف أو 6% من السكان ما يجعل إصلاح القطاع الأمني​​ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أكثر صعوبة ويعمق التحديات السياسية والحكومية بعد سيطرة الجماعات المسلحة على مختلف الوزارات.

وأضافت الدراسة: إن سببًا من أسباب فشل جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا يتمثل في عدم قيام السلطات بالالتزام بتسلسل دمج المقاتلين السابقين

بناء على تقييم دقيق لمتطلبات قطاع الأمن الأمر الذي كان سيتطلب تحليلًا داخليًا وخارجيًا مفصلًا للتهديدات التي تتعرض لها البلاد.

وشددت الدراسة على وجوب استرشاد مثل هذا التحليل بمذاهب وسياسات إصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التي تنبع من عملية السلام الدولية، إلا أن ما لا يثير الدهشة أن الضغوط المحلية والدولية في أعقاب العام 2011 جعلت من الصعب إجراء تقييمات دقيقة من هذا النوع.

وتحدثت الدراسة عن افتقار ليبيا بعد ذلك العام للخبرة الفنية لتصميم أجهزة أمنية حديثة وظيفية أو إعادة التكيف مع واقع ما بعد الحرب الذي يتسم بانتشار الأسلحة والجماعات المسلحة، فيما أدت إخفاقات برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج إلى خلق تحديات جديدة لطبقة ضباط هشة بالفعل.

وأضافت الدراسة: إن السياسة وسيادة القانون في ليبيا واجت تحديات التعامل مع الميليشيات المسلحة المجهزة جيدًا؛ إذ تفاقمت هذه المشاكل بفعل سلوك النخب السياسية التي حاولت استخدامها ا للسيطرة على بعضها البعض ما جعل مبادرات إصلاح القطاع الأمني ​​محاولات مسيسة لتقوية معسكر الفرد.

وبحسب الدراسة، فضل الفاعلون الدوليون السعي لتحقيق المكاسب السريعة في شكل مشاريع تدريب وتجهيز براقة بدلًا من الاتصال الوثيق المطول والمساعدة الفنية المملة التي يتطلبها إصلاح القطاع الأمني، فيما اشتد تسييس نظام الإصلاح فقط مع تصاعد الصراع الليبي لحرب دولية بالوكالة.

وأضافت الدراسة أنه ومنذ عام 2011 نفذت الجهات الفاعلة بالوكالة مشاريع تدريب وتجهيز مصممة في المقام الأول لتعزيز تأثير وشرعية عملائها، وأن مثال على ذلك نهج تركيا في التعامل مع إصلاح القطاع الأمني من خلال محاولة مسيسة لتدريب وتجهيز ودعم جماعات مسلحة أو سياسيين مفضلين.

​​وتابعت الدراسة: إن هذا النهج ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011 وساهم في تدويل الصراع في ليبيا من خلال جلب مرتزقة سوريين مبينة إن لجنة الـ10 العسكرية المشتركة عملت بإشراف أممي على محاولة تعزيز التوحيد المؤسسي وإصلاح القطاع الأمني.

وأضافت الدراسة: إن هذه اللجنة لم تعد صانعة للسلام بل للحفاظ عليه في وقت تعرضت فيه للإهمال من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، فالتركيز منصب على الانتقال السياسي، ما قاد لفقدان فرصة ثمينة لتعزيزها ومساعدتها على الاتفاق على رؤية للأجهزة الأمنية.

وتابعت الدراسة: إن إصلاح القطاع الأمني بات لحد كبير قضية جانبية بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة التي تركز على تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية على حساب مناقشة أوسع للاستقرار أو حتى كيفية تسهيل التصويت مع غياب رؤية محددة لهذا الإصلاح أو فهم مشترك لمتطلباته الأساسية.

ونبهت الدراسة إلى خطورة هذا الأمر، إذ كان من المفترض أن تؤدي إعادة توحيد البلاد في ظل حكومة تصريف الأعمال إلى استقرار العملية السياسية في ليبيا وتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر الماضي وإرساء أسس التقدم الديموقراطي.

وأضافت الدراسة: إن تعقيد المشكلة ومخاطر محاولة تبسيطها أصبح أكثر وضوحا في العملية الانتخابية الفاشلة؛ إذ كان الهدف من التصويت هو حل أزمة الشرعية التي تأتي من وجود مجلس نواب تم انتخابه في العام 2014 ومجلس دولة استشاري تم انتخابه في العام 2012 ، وحكومة تم تعيينها بدلًا من انتخابها.

وتابعت الدراسة: إنه ومن دون خطة شاملة لهيكلة السياسة والحوكمة لم يكن من المرجح أن تعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الانتقال السياسي في ليبيا إلى مسارها الصحيح، ففي هذا السياق اعتمد المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيتش على السياسيين غير الممثلين لإنشاء العملية الانتخابية وتنفيذها.

وبينت الدراسة أن هؤلاء صمموا العملية لإبقاء أنفسهم بالسلطة وإضعاف خصومهم وتعظيم سيطرتهم على جهاز الدولة وفرصهم للانخراط بممارسات فاسدة فيما خلق عدم وجود حوار حول التخطيط والبرمجة لإصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بيئة تمكينية جديدة لهم.

وأضافت الدراسة: إن هذه البيئة تمكنهم من تطوير علاقاتهم بحرية مع مختلف الجماعات المسلحة كجزء من مناوراتهم الانتخابية، فيما فقدت العملية بسبب هذه العوامل كل شرعيتها بعد أن عرقلوا أي محاولات لإيجاد قوانين انتخابية بالتراضي أو أساس للتصويت وما تلاها.

وبينت الدراسة أن السياسيين يحاولون الآن الإتيان بحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاآغا المكلف بتشكيلها من قبل مجلس النواب لتحل محل حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما لا يبحثون على ما يبدو عن خطة تهدف لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أجل قريب.

وتابعت الدراسة: إن زعماء أوروبا لا تأثير كبير لهم على الأحداث، ويأملون بهدوء تمكن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز من استعادة العملية الانتخابية وهو شبه المستحيل تحققه من دون عملية سياسية أكثر شمولًا، فيما أعاق الوضع الأمني ​​العملية لعدم وضوح الخط الفاصل بين النخب السياسية والجهات الفاعلة في الصراع.

ودعت الدراسة الأوروبيين للاستفادة من الوقت الذي تركز فيه الأمم المتحدة على قضايا مثل تسلسل الانتخابات التشريعية والرئاسية والعملية الدستورية ووضع قانون انتخابي أكثر قوة في البحث عن طرق جديدة للحفاظ على زخم الإصلاح ومنع ليبيا من الانزلاق مرة أخرى إلى الصراع.

وأضافت الدراسة أنه من دون محادثات حول إصلاح القطاع الأمني ستكون الهياكل الحيوية لتوفير الأمن والبدء في استعادة سيادة القانون غائبة عن التخطيط المؤسسي في ليبيا، ما يعني استمرار حالة التهجين في القطاع وإهمال مفهوم الرقابة المدنية وهو ما يحتم حاجة إلى نهج أكثر شمولية.

وأوضحت الدراسة أن هذا النهج مرتبط بإعادة توحيد البلاد وعملية السلام فيها بشكل عام، ويجمع بين المناقشات السياسية والأمنية وحتى القضائية، فيما يمثل خلاف ذلك محاولة الليبيين مرة أخرى الانخراط في عملية انتقالية وبناء دولة جديدة على أسس معيبة للغاية.

وأشارت الدراسة إلى إظهار الأوروبيين اهتمامًا متزايدًا باتباع نهج جديد لإصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بفضل النشر المرتقب لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة في مدينة سرت وزيادة الضغط الدولي على القوات الأجنبية للانسحاب من ليبيا.

ووصفت الدراسة مبادرة اللقاءات التي جمعت مؤخرًا رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري برئيس أركان الوفاق الفريق أو محمد الحداد بأنها في مراحلها الأولى، وقد لا يكون الغرض منها حقًا معالجة القضايا الأمنية، لكنها قد توفر للأوروبيين فرصا لدعم التوحيد العسكري إذا ظلت العملية السياسية معطلة.

وأضافت الدراسة: إن الأوروبيين يرون غيابا للقادة المتمتعين بشرعية شعبية يبحثون عنها؛ إلا أنه ما زال هنالك تكنوقراط وقادة بقطاع الأمن يمكن أن يكونوا شركاء مهمين فيما خلقت الطبيعة المختلطة للقطاع بوجود الجماعات المسلحة العاملة خارج سيطرة الدولة عقبات قانونية وإجرائية كبيرة أمام وكالات الاتحاد الأوروبي.

وتابعت الدراسة: إن افتقار القادة إلى دعم إصلاح القطاع الأمني يمثل سببًا مهمًا لعدم تطوير مبادرات الدعم الأوروبية الثنائية والمتعددة الأطراف بما يتجاوز التدريب والتجهيز سيء التنفيذ، فضلًا عن غياب شروط تسليم المعدات ما سمح أحيانا بدمج رجال الميليشيات في قطاع الأمن الرسمي قبل تلقيهم التدريب.

وبينت الدراسة أن سنوات من الشراكات الأمنية الفاشلة تعكس أيضًا سياسة أوروبا غير المتماسكة بشأن ليبيا، فالقادة الأوروبيين مثل نظرائهم الليبيين ليس لديهم رؤية لإصلاح القطاع الأمني، ما أدى لتقويض المبادرات الأوروبية على المدى الطويل وركز صناع السياسة على الحلول المؤقتة لمشاكل اليوم.

وبحسب الدراسة قاد كل ذلك لتقوية الميليشيات المسلحة الإجرامية على حساب مبادرات بناء القدرات الحكومية الهيكلية والشراكات المستدامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية رغم مساهمة هذه الميليشيات في في منع محاولات عبور المهاجريتن غير الشرعيين إلى أوروبا.

وأكدت الدراسة أن الفرصة ما تزال سانحة أمام الأوروبيين للمساعدة في استقرار ليبيا فنيا أو سياسيا إلا أنهم لم يوضحوا بعد كيف يمكنهم تحقيق ذلك أو اغتنام الفرصة للقيام به فيما يحتاجون إلى تجنب السياسات قصيرة المدى القائمة على الضرورات الأمنية المتصورة التي أضرت بسمعتهم بين الليبيين.

وأضافت الدراسة: إن الليبيين لا يثقون في المبادرات الفردية للدول الأوروبية بهدف الشراكة رغم حجم التمويل الذي ضخته هذه الدول في المساعدة الإنمائية، لا سيما في مجالات إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، فالأخير تبقى قاصرة لغياب الموقف الأوروبي الموحد من القضية الليبية.

وبينت الدراسة أنه بخلاف فرنسا وإيطاليا كانت ألمانيا أكثر نجاحًا في نهجها الديبلوماسي من خلال عملية برلين ومحاولاتها لتوحيد الأوروبيين بشأن ليبيا، فالعملية مهدت الطريق للمبادرة السياسية لإحراز تقدم في إصلاح القطاع الأمني فلجنة الـ10 العسكرية المشتركة مجال حيوي للعمل الأوروبي المشترك.

وأوضحت الدراسة أن الاستراتيجية والقيادة الأوروبية غير الملائمة أدت لإعاقة الآليات المتعددة الأطراف التي كان من الممكن أن تنسق المساعدة الأمنية على المدى الطويل، فيما لا تزال آليات التنسيق بين بعثات أوروبا بدائية وغير رسمية لحد كبير وتحجم عن مشاركة المعلومات حول القضايا الأمنية.

وتطرقت الدراسة لوجود عمل فرنسي إيطالي ألماني مشترك حاليا لتحسين التعاون بشأن ليبيا؛ إذ يمكن ملاحظة ذلك في زيارة مشتركة لوزراء الخارجية إلى البلاد في أوائل العام 2021 فيما تابعت فرنسا تنفيذ عملية برلين في نوفمبر الماضي وتسعى إيطاليا هي لمواصلة تطوير العملية.

وأضافت الدراسة: إن تعزيز الديبلوماسية الأوروبية في ليبيا من شأنه أن يؤدي إلى سياسات أمنية أوروبية أكثر تماسكًا في البلاد، فيما سيحتاج الأوروبيون للتنافس بشكل فعال مع مع خصومهم الجيوسياسيين إلى استراتيجية مشتركة رفيعة المستوى ومبادئ تشغيلية مشتركة.

وتابعت الدراسة: إن مجال الأوروبيين المحدود للمناورة في ليبيا يحتم عليهم وضع خطة متوسطة إلى طويلة الأجل لمساعدة قطاع الأمن والبداية من إنشاء كيان لإصلاح القطاع مملوك لليبيين ومنحه بعض النفوذ السياسي ودعم محاولاته لإعادة التنظيم الأمني.

وأوضحت الدراسة أن هذا الكيان يجب أن يكون قادرًا على الصمود في وجه الصراعات والأزمات السياسية الحالية في البلاد فيما يجب على الأوروبيين دعم المبادرات المحلية والشركاء الذين يمكنهم المشاركة في برامج إصلاح القطاع الأمني قصيرة المدى.

وأضافت الدراسة: إن المطلوب الآن قيام ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بأخذ زمام المبادرة في تحديد الأولويات والحدود والمبادئ التشغيلية لنهج الاتحاد الأوروبي المشترك لإصلاح القطاع الأمني ​​في ليبيا، فغياب ذلك يعني بقاء الجمود الناتج عن الخصوم وإهدار الخبرة الفنية وموارد حلف شمال الأطلسي “ناتو” والاتحاد.

وتابعت الدراسة: إن استراتيجية أوروبية متماسكة لإصلاح القطاع الأمني من الممكن أن تشجع إسبانيا وهولندا والدنمارك على تعظيم تأثير دعمها إلى ليبيا كجزء من نهج على مستوى الاتحاد الأوروبي، فيما يجب أن يبدأ هذا الجهد بتقييم موضوعي لاحتياجات القطاع الراسم لخرائط جميع مبادرات الإصلاح.

وأوضحت الدراسة أن العملية ستحسن الدعم الفني الأوروبي لليبيا وتحديد المجالات المفضل فيها العمل بشكل ثنائي أو في شراكات أو من خلال مؤسسات متعددة الأطراف، فيما يجب تنفيذ خطة أوروبية منسقة طويلة المدى لإصلاح القطاع الأمني بضمنها آليات التعاون ونقل المعرفة بين الأوروبيين.

وأضافت الدراسة: إن هذا من شأنه أيضًا تسهيل تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الرئيسيين مثل بريطانيا والولايات المتحدة و”ناتو” مشددة على وجوب تشكيل لجنة أمنية شقيقة للجنة الـ10 العسكرية المشتركة لتبقى الثانية مركزة على التعامل مع الترتيبات الأمنية المؤقتة.

وأوضحت الدراسة أن اللجنة الأمنية ستعمل على إصلاح القطاع الأمني وستكون تحت قيادة مدنية على أن يتم ربطها باعتراف أممي لتجنيبها بعض التحديات البيروقراطية لإنشاء آلية جديدة تمامًا، وبالتالي زيادة شرعيتها بين الليبيين وشركاء ليبيا الدوليين.

وأضافت الدراسة: إن هذه اللجنة ستعزز مبادرة اللقاء الأخيرة بين الفريقين الناظوري والحداد والجهود المحلية لإصلاح القطاع الأمني فيما يقع على عاتق الأوروبيين مهمة تشجيع القادة الليبيين على عدم تقويض اللجنة التي ستتولى صياغة رؤية ملكيتها محلية للإصلاح.

وتابعت الدراسة: إن الأوربيين مطالبين أيضا بدعم اللجنة بآليات إشراف فعالة من خلال لجنة المتابعة الدولية للحفاظ على نفوذها، بالإضافة إلى الدور الأوروبي لتعزيز الحوار الشامل حول الاحتياجات الأمنية للشعب الليبي والتشاور مع الجماعات المسلحة منذ البداية.

وبحسب الدراسة ستمثل اللجنة فرصة لتلاقي مصالح الليبيين والأوروبيين المتمثلة برحيل المرتزقة الأجانب، ما يعني تكامل عملها مع شقيقتها لجنة الـ10 العسكرية المشتركة في وقت يستطيع فيه الجانب الأوروبي تقديم دعم فني لسبل تعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين.

وأضافت الدراسة إن النخب الليبية قد لا تستخدم مثل هذه المساعدة على النحو الأمثل، إلا أنها تبقى مساهمة في تحول ثقافي نحو حلول مستدامة ومنهجية للمشاكل الأمنية، فيما يتمثل التحدي الرئيسي الآخر أمام اللجنة المقترحة في التخطيط لتوحيد الشرطة والقوات المسلحة.

وتابعت الدراسة: إن هذا يمثل البداية لتطوير خدمات أمنية احترافية يمكنها في نهاية المطاف إضعاف وتحييد تأثير الميليشيات الإجرامية والآيديولوجية، وقد تكون هذه العملية مهمة في صياغة استراتيجيات شاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وزيادة الدعم الأوروبي لقطاع الأمن.

وأضافت الدراسة: إن كل هذا من شأنه السماح للأوروبيين بتوجيه التمويل بشكل أكثر فعالية ومعالجة القضايا التشغيلية الرئيسية بما في ذلك القدرة المحلية على إجراء عمليات الاعتقال والمصادرة في جميع أنحاء ليبيا التي تعتبر مهمة لسياسة الهجرة غير الرشعية ومكافحة الإرهاب.

وبينت الدراسة أن إضفاء الطابع المهني على الأجهزة الأمنية سيساعد ليبيا أيضًا على وضع سياسات أمنية وقضائية شاملة لمكافحة التهريب ومعالجة قضايا الهجرة غير الشرعية، ما يسهل كثيرًا على الدول الأوروبية تنفيذ سياسات التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين الخاصة بها.

وأضافت الدراسة: إن إصلاح وزارة الدفاع في ليبيا سيسمح لأوروبا بتوجيه أموال كبيرة من مرفق السلام الأوروبي إلى قطاع الأمن في البلاد، فيما سيتطلب توحيد الشرطة والقوات المسلحة تغييرات تشغيلية مثل توحيد قواعد الاشتباك في جميع أنحاء البلاد.

وتابعت الدراسة: إن هذا من شأنه تمكين المؤسسات الأخرى من إنشاء آليات إشراف على التسريح والاحتراف في قطاع الأمن في قوت يوجد في سبيل آخر واعد لإصلاح القطاع الأمني يشمل المبادرات التي يتم تمويلها دوليًا مثل ملتقى الحوار السياسي وآليات توليد توافق الآراء المستقبلية والبرامج الاستشارية.

وأضافت الدراسة: إن من بين هذه البرامج ما جرى من حوارات في العام 2018 في وقت من المهم فيه إشراك أفراد قطاع الأمن في البرامج السياسية، نظرًا لتأثير الجماعات المسلحة على السياسة الليبية ما يحتم التشاور معهم لكسب دعمهم لإصلاح القطاع الأمني.

وبينت الدراسة أن هذا النهج من شأنه أن يساعد السلطات أعلى فهم الجماعات المسلحة وبالتالي بناء برامج أكثر نجاحا لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، إذ يمكن لكتلة حرجة من الدعم من بعض الجماعات المسلحة أن تتصدى للسلوك المعيق للميليشيات الإجرامية أو الآيديولوجية أو المسيسة.

وتطرقت الدراسة لما يجب فعله لتحقيق ذلك من خلال قيام اللجنة المقترحة خلال الفترة التي تسبق الانتخابات بإنشاء آليات للجماعات المسلحة للمشاركة في العملية السياسية بشكل بناء وبطرق يمكنها من الصمود في حال تغيير السلطة التنفيذية في البلاد.

وأضافت الدراسة: إن بعض القوى الأجنبية قدمت بالفعل لهذه الجماعات طرقا للانخراط في العملية السياسية بما في ذلك من خلال إنشاء قيادة جديدة فضلاً عن المبادرات على المستوى المؤسسي والمحلي إلا أن هنالك المزيد الذي يتعين القيام به لضمان أن هذه الجهود تتناسب مع عملية متماسكة.

وشدت الدراسة على وجوب قيام الأوروبيين بتوجيه أموال المساعدة الإنمائية لمنظمات المجتمع المدني الليبية المحلية العاملة في مجالات مثل سلامة المجتمع، بما في ذلك من خلال دعم الحوار بين مديريات الأمن المحلية والسكان المحليين فضلًا عن توفير أموال لجهات مدنية مشرفة بشكل غير رسمي على قطاع الأمن.

وأضافت الدراسة: إن الدعم يجب أن يشمل وسائل الإعلام القائمة على الإبلاغ عن ظروف المحتجزين وتلك التي تركز على التمكين السياسي للنساء والشباب، فضلًا عن المجالات الأخرى فمن شأن زيادة القدرات الأمنية المحلية أن تساعد في تخفيف التوترات الحالية ودعم إصلاح القطاع الأمني ​​المؤسسي على المدى الطويل.

وتابعت الدراسة: إن هذا من شأنه المساعدة بتسهيل عملية سياسية أكثر انفتاحا وشمولية. مؤكدة أن أخطاء الماضي تحتم قيام الأوروبيين بالمساهمة في فحص الأداء الوظيفي لأفراد الأمن وخلفياتهم والتدريب مع الاحتفاظ بقدرة التخلي عن برامج لا تقدم مساهمة إيجابية لإصلاح القطاع الأمني قبل أن تصبح ضارة تمامًا.

وبينت الدراسة أن على الأوروبيين تمكين قيادة تكنوقراطية ومهنية في قطاع الأمن بدلًا من الاعتماد على السياسيين في البلاد الذين غالبًا ما يتسمون بالشاعرية مع بناء علاقات مع الوحدات الأمنية المسؤولة عن تأمين الموارد الرئيسية مثل محطات النفط والطاقة والموانئ وجعلها وحدات أكثر احترافية ومرونة.

وبينت الدراسة أن استقرار ليبيا الدائم مشروط بإصلاح شامل لقطاعها الأمني، فهشاشة العملية السياسية في البلاد وعدم كفاءة النخب تحتم أن يكون الدعم الأوروبي لأجهزة الأمن أمرًا حيويًا في خلق بيئة مواتية للتقدم السياسي، فإصلاح القطاع ​​هو ممارسة سياسية في الأساس.

وربطت الدراسة بين نجاح هذا الإصلاح وارتكازه على رؤية مشتركة على المستويين الليبي والأوروبي، فيما سيتطلب المستوى متعدد الأطراف تطوير رؤية مشتركة ناجحة لإصلاح القطاع الأمني ​​في ليبيا وتنسيقًا وتكاملًا محسّنًا للعمل ضمن المسارات الـ3 لعملية الأمم المتحدة.

وأضافت الدراسة: إن العملية الأممية قد تكون متعثرة، إلا أنها أوجدت فرصة للإصلاح فيما يتمتع الأوروبيون والليبيون بأفضل الفرص منذ سنوات لبناء شراكات أمنية دائمة في مجالات اهتمام مشترك كمكافحة التهريب والإرهاب وحشد قوات أجنبية على أعتاب أوروبا فالبديل هو تحمل عدم استقرار مؤثر لسنوات قادمة.

ترجمة المرصد – خاص