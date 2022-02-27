الصين – أعلنت شركة “روساتوم” الحكومية الروسية للطاقة النووية انطلاق أعمال بناء وحدة الطاقة الـ8 بمحطة “تيانوان” للطاقة الكهرذرية في الصين.

وذكرت الخدمة الصحفية لقسم الهندسة التابع للشركة الروسية: “اليوم في وحدة الطاقة رقم 8 في محطة (تيانوان) للطاقة النووية التي يتم بناؤها وفقا لمشروع روسي، أقيم حفل صب “أول خرسانة” بناء على الجدول الزمني للمشروع”.

وتخطط الصين لبناء ثمانية مفاعلات نووية باستطاعة مجتمعة تصل إلى 8000 ميغاواط فى محطة تيانوان للطاقة النووية، وذلك بهدف أن تصبح المحطة واحدة من قواعد الطاقة الأولية بالبلاد.

ووفقا لمصادر فإنه عند اكتمال المشروع ستصبح “تيانوان” قاعدة مهمة للطاقة النووية فى العالم، علما أن أكبر محطة طاقة نووية بالعالم تقع حاليا في اليابان.

ويقع مشروع محطة “تيانوان” في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، ويعمل فيه الآن مفاعلان طاقة الواحد منهما 1060 ميغاواط.

المصدر: RT + نوفوستي