‏ليبيا – انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي ماوصفه بـ “صفقة “حفتر(القائد العام للقوات المسلحة) وفتحي باشاآغا (المكلف بتشكيل حكومة جديدة)،قائلاً: إن ليس لها أي أساس قانوني أو توافقي، خاصةً بعد قرار مجلس الدولة برفض هذا العبث”،في إشارة منه إلى قرارات البرلمان الأخيرة بتشكيل حكومة جديدة وتعديل الإعلان الدستوري.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الأحد،أضاف:”‏البلطجة السياسية التي يمارسها برلمان عقيلة غير مقبولة وستظل حبراً على ورق، و أي محاولة يائسة لفرضها بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة”.

ورأى أن ‏الانتخابات في يونيو هي الطريق الوحيد والأسلم للوصول إلى السلطة.