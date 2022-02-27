ليبيا – قال وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون إنه قد يكون للقائه بوزير الطاقة الروسي في الدوحة علاقة ببيان أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.

عون وفي تصريحات خاصة لموقع “فواصل” أمس السبت أضاف: “لاحظت منذ تسلمي للوزارة أن الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة خاصة، يتدخلان بشكل سافر ومستفز في موضوع مؤسسة النفط لأسباب خاصة بهما”.

وتابع: “هذا التدخل أمر غير مقبول لدى وزارة النفط والغاز على الإطلاق، ويجب وضع حد نهائي لمثل هذه التصرفات والتدخلات”.

وأكد عون أن وزارة النفط ستعلن اليوم الأحد، الخطوات التي ستتخذ ردًا على مثل هذه التدخلات.

وأشار إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ورئيس هيئة الرقابة هما من يستطيع وقف رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله عن العمل ووقف كل الإجراءات غير القانونية والمخالفة مخالفة صريحة وواضحة للتشريعات النافذة، وحجبه 10.900 مليارات عند شركات أجنبية لأكثر من سنة دون المطالبة بأرباحها، والتعسف وهدر أموال التنمية المستدامة، واستقوائه بالأجانب.

ورأى أن بيان الدول الخمس له علاقة باستعادة الوزارة للإتاوات من الشركات الأجنبية التي تتجاوز 10 مليارات دينار، فقد ورد في بيانهم أنهم يقدّرون التزام المؤسسة بتحسين الشفافية المالية.

عون اختتم تصريحه بالقول: “إذا كانت لدى رئيس المؤسسة شفافية، فكيف يحجب المليارات؟ فلو فعل ذلك أحد من مسؤولي هذه الدول الخمس لكان مكانه السجن”.