موسكو – أكد متحدث باسم شركة غازبروم الروسية، الأحد، إن الشركة تواصل ضخ الغاز من الأراضي الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا دون أية معيقات، لتلبية الطلب من جانب المستهلكين.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدث باسم الشركة، سيرجي كوبريانوف، قوله، إن حجم الإمدادات سيصل إلى 107.5 ملايين متر مكعب يوميا، اعتبارا من 27 فبراير/شباط الجاري (اليوم).

وذكر “كوبريانوف” أن إمدادات الغاز الروسي نحو القارة الأوروبية لم تتأثر مطلقا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مضيفا: “الإمدادات تسير كالمعتاد”.

يأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، اتفاقها على عزل مصارف روسية محددة عن نظام “سويفت” العالمي للمعاملات المالية، على خلفية هجوم روسيا على أوكرانيا.

وضمن قائمة العقوبات استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام سويفت المصرفي الذي بدوره يشل البنك المركزي الروسي ويعطل الحركة التجارية مع معظم دول العالم.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

الأناضول