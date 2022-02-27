الصين – سجلت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية مطعم Heavenly Jin أعلى مطعما في العالم، حيث يقع في فندق”J” في برج شنغهاي.

ويقع المطعم في الطابق 120 من برج شنغهاي، الذي يرتفع 556.36 مترا فوق سطح الأرض، حيث يحتل فندق “J” الطبقات العليا من برج شنغهاي، الذي يبلغ ارتفاعه 632 مترا، وهو أطول مبنى في الصين، وثالث أطول مبنى في العالم.

ويوفر أعلى مطعم في العالم، مناظر رائعة لأفق شنغهاي، وتضم قائمة مأكولاته أطباقا جديدة من الكلاسيكيات التقليدية، التي تدمج مكونات من المطبخ الأوروبي، والياباني، والصيني.

ويتسع المطعم لـ256 شخصا، وفيه خمس قاعات طعام خاصة، ويسمح تصميم المطبخ المفتوح للضيوف بمتابعة عملية الطهي، في حال تمكنوا من إشاحة أنظارهم عن المشهد خارج نوافذ المطعم الكبيرة، الممتدة من الأرض حتى السقف.

واحتاجت موسوعة “غينيس” إلى تضمين كلمة “مبنى” في العنوان، لأن الطبيعة الأم لديها منصات أعلى بكثير لتقدمها، فأعلى مطعم في العالم هو Chacaltaya في منتجع التزلج Chacaltaya في بوليفيا.

المصدر:: CNN