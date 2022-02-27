ليبيا – تناول تقرير ميداني نشرته صحيفة “فان غارد” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية جانبًا من القصص المروعة لبعض من الـ159 عائدًا طواعية من ليبيا إلى الديار.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن 2 من العائدين لم يتمكنا من المشي من دون مساعدة، فأحدهما كان جالسًا على كرسي متحرك والآخر، ما جعلهما يقفان عند باب خدمة الطائرة بانتظار من توجه لهما من إدارة الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ ممن ساعدوهما على النزول لسيارة إسعاف.

ونقل التقرير عن عائدة قولها: “بدأت رحلتي إلى ليبيا عندما تلقيت أخبارًا تفيد بإمكانية الحصول على وظيفة جيدة في الخارج، أما ما رأيناه هناك لاحقًا فلم يكن مثل ما قيل لنا، فبدلًا من ذلك قيل لنا أن الوظائف المتاحة هي الدعارة والمساعدة في المنزل ولقد استخدمنا مثل العبيد بلا وقت للراحة”.

وتابعت العائدة بالقول: “عملت كخادمة إلا أن الدعارة كانت أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة”، فيما أوضحت عائدة أخرى أنه لم يتم إخبارها إنها ذاهبة إلى ليبيا، وعملت هناك في الخدمة لمدة عام ونصف لتتعرض لمضايقات عدة من قبل رجال الأمن واستنزاف لجهودها بلا رحمة.

وبالانتقال لعائدة ثالثة فقد قالت: “عندما وصلت إلى ليبيا لم يكن من الممكن العثور على المرأة التي كان من المفترض أن ألتقي بها وقيل لي إنها في إيطاليا وقضيت 3 سنوات وبضعة أشهر أعمل خادمة في منزل”، فيما بينت عائدة رابعة أنها بقيت لدى أسرة نيجيرية مكبلة بالأغلال لمدة 10 أيام لرفضها ممارسة الدعارة.

ترجمة المرصد – خاص