فرنسا – طالب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت، اليوم الأحد، بطرد منتخب روسيا من كأس العالم 2022 بعد الهجوم على أوكرانيا.
وقال لوغريت في تصريح لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية إنه “ينبغي طرد روسيا من نهائيات كأس العالم 2022، بعد 4 أيام من دخول القوات الروسية أوكرانيا”.
واضاف: “عالم الرياضة وخاصة كرة القدم لا يمكن أن يظل محايدا، أنا بالتأكيد لن أعارض طرد روسيا”.
واشار رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الى انه : “في هذه الظروف المأساوية، كيف يمكن تصور لعب كرة القدم ضد هذا البلد”.
ورفضت منتخبات كل من بولندا والسويد وجمهورية التشيك مواجهة روسيا في المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022.
وكالات