إسرائيل – افادت هيئة فلسطينية، الأحد، إن “قوات القمع” التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية، اقتحمت سجن “ريمون” (جنوب).

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان وصل الأناضول نسخة منه، بأن “قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت صباح الأحد، قسمي (3، و8) في سجن ريمون”.

وأضاف البيان أن “حالة من الاشتباك تجري بين الأسرى والسجانين”.

ولفتت إلى أن حالة الاشتباك ما تزال مستمرة حتى الساعة.

وقال نادي الأٍسير إن الأسرى يواصلون معركتهم (انتفاضة الأسرى) لليوم الـ22 على التوالي، في مواجهة إجراءات إدارة السّجون التي تحاول من خلالها سلبهم مُنجزاتهم.

وأوضح أن الأسرى أغلقوا اليوم الأقسام، واعتصموا في ساحات الفسحة.

وأشار إلى أنّ كافة المعطيات الراهنّة تشير إلى احتمالية تصعيد الأٍسرى خطواتهم.

ويطالب الأسرى بعدد من المطالب أبرزها وقف الهجمة الممنهجة بحقّهم، وجملة الإجراءات التنكيلية التي تحاول فرضها إدارة السجون.

ويحتج الأسرى الفلسطينيون على إجراءات اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن ستة أسرى من الفرار من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل اعتقالهم لاحقا.

وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4500، بينهم نحو 500 معتقل إداري. وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

الأناضول