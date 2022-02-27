بيلاروس – ذكر رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا بمدينة غوميل، فلاديمير ميدينسكي أن “أوكرانيا وافقت على عقد مفاوضات في بيلاروسيا، ووفدنا سيتوجه إلى مدينة غوميل من مينسك”، موضحًا أن “روسيا مستعدة للتفاوض بشأن السلام في أي وقت”.

في السياق، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وافق على اقتراحي ببقاء وفد موسكو في بيلاروسيا وتأجيل المفاوضات مع وفد كييف لوقت متأخر اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، أنه أجرى محادثة مع نظيره البيلاروسي ​ألكسندر لوكاشينكو​، وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين، حيث جاء تصريح زيلينسكي، قبل حوالي ساعة من انتهاء المهلة التي أعطاها الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة في مدينة غوميل البيلاروسية، للجانب الأوكراني لحضور اللقاء.

وكالات