فرنسا – قلب باريس سان جيرمان تأخره بهدف أمام ضيفه سانت إيتيان إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم “الليغ 1”.

وافتتح الضيوف باب التسجيل في الدقيقة الـ16 عن طريق دينيس بوانغا، قبل أن يقلب سان جيرمان الطاولة عن طريق نجمه كيليان مبابي الذي سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 42 و47.

وعزز البرتغالي دانيلو بيريرا تقدم سان جيرمان بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الـ52 من عمر اللقاء.

وبهدفيه اليوم، رفع مبابي رصيده من الأهداف مع باريس سان جيرمان إلى 156 هدفا ليتشارك مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وصافة قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الباريسي التي يتصدرها الأوروغوياني إدينسون كافاني بواقع 200 هدفا.

وبهذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده في الصدارة إلى 62 نقطة، فيما توقف رصيد سانت إيتيان عند 22 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي “الليغ 1”.

المصدر: RT