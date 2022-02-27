العراق – أظهرت وثيقة تحمل توقيع الرئيس العراقي برهم صالح إصدار عفو خاص عن ابن لؤي الياسري محافظ النجف السابق بعد إدانته بتجارة المخدرات.

وبحسب مرسوم جمهوري، فإن صالح أعفى عن المدان جواد لؤي جواد الذي اعتقل عام 2018 بتهمة التجارة بالمخدرات.

لكن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا قالت فيه: “تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المرسوم الجمهوري المرقم (2) الصادر في 10/ /1 /2022 والقاضي بالعفو عن المحكوم عليه المدان جواد لؤي جواد”.

وأضافت، أن “المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة إلى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/ 2 / 3 / 106 / 42 /61) في 5 / 1 / 2022 حيث تصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا لأحكام المادة (73 / أولا) من الدستور”.

وأشارت إلى أن “رئيس الجمهورية برهم صالح وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أولويات إصدار المرسوم وستعالج أي خلل قانوني مترتب عليه وإعلان نتيجة التحقيق إلى الرأي العام في أسرع وقت”.

من جانبه اكد الخبير القانوني صفاء اللامي، ان هنالك استياء شعبي واسع من خطوة رئيس الجمهورية في اصدار عفو خاص عن تاجر مخدرات، مشددا على ان ما حصل هو خرق دستوري واضح و سيفقد الثقة بين المواطن والسلطة.

وقال اللامي في حديث صحفي، ان “هنالك ضمن الدستور عفوان الاول عام تصدره السلطة التشريعية كما حصل في العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وقبله العفو العام في عام 2008 والثاني عفو خاصة ياتي بتوصية من مجلس الوزراء الى رئاسة الجمهورية ويتم فيها اصدار مرسوم جمهوري بالعفو الخاص”، مبينا ان “العفو الخاص هو صلاحية منحت الى رئيس الجمهورية وردت في المادة 73 من الدستور لكنها استثنت منه جرائم الارهاب والجرائم الدولية وجرئم الفساد المالي والاداري”.

واضاف اللامي، ان “ابن محافظ النجف الاسبق متهم بجريمة تجارة المخدرات وهي تعتبر من الجرائم الدولية التي يعتبر ضررها وخطرها عابر للحدود، خصوصا ان جرائم المخدرات انواع بعضها جرائم تعاطي والثانية جرائم تجارة والاشد هي التجارة التي عرفها قانون العقوبات العراقي بانها جريمة دولية”، لافتا الى ان “المرسوم الجمهوري بالعفو الخاص عن المتهم بجريمة تجارة المخدرات هو مخالفة دستورية صريحة من رئاستي الوزراء والجمهورية وقابلة للطعن لدى المحكمة الاتحادية”.

وتابع ان “هنالك استياء شعبي واسع من خطوة رئيس الجمهورية في اصدار عفو خاص عن تاجر مخدرات لانها افة انهكت المجتمع وهنالك دعوات لتظافر الجمهور للقضاء على هذه الافة ثم نشاهد رئيس الوزراء يقدم توصية لرئيس الجمهورية بالعفو عن تاجر مخدرات ويتبعه اصدار مرسوم جمهوري بالعفو عنه وهذا تصرف يفقد الثقة بين المواطن والسلطة وهنالك غياب للعدالة الاجتماعية واستهتار بالناس والمجتمع”، مشددا على ان “رئيس الجمهورية هو حامي الدستور ولا يوجد مبرر لهكذا خطأ وهل من المعقول عدم وجود دائرة قانونية في رئاسة الجمهورية للتنبيه عن وجود خرق دستوري في تلك التوصية”.

المصدر: RT + وكالات