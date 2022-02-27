مصر.. عشرات الفنانين ينعون الفنانة جالا فهمي التي وافتها المنية عن 59 عاما

مصر.. عشرات الفنانين ينعون الفنانة جالا فهمي التي وافتها المنية عن 59 عاما

مصر – نعى عشرات الفنانين والمذيعين في مصر الفنانة جالا فهمي، التي وافتها المنية امس السبت عن 59 عاما.

وأعلن مدير التصوير مصطفى فهمي، وفاة شقيقته الفنانة جالا فهمي، وذلك عبر موقع “فيسبوك”، حيث كتب: “انتقلت إلى رحمة الله أختي الفنانة جالا فهمي”.

ونعت المذيعة بوسي شلبي، جالا فهمي، وكتبت عبر “انستغرام”، “البقاء لله الفنانة جالا فهمي”.

فيما قالت الفنانة أيتن عامر في تغريدة على “تويتر”: “‏الله يرحمها ويغفر لها كنت بحبها جدا”.

أما الناقد السينمائي مجدي الطيب، فقد قال: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. منذ قليل نعى مدير التصوير مصطفى فهمي إلينا شقيقته الفنانة ومقدمة البرامج الشهيرة جالا فهمي.. الله يرحمها ويحسن إليها ويصبر ذويها”.

فيما تقد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمصر، بالعزاء لأسرة جالا فهمي، وقال في مداخلة هاتفية: “أتقدم بالعزاء لأسرتها وللأسرة الفنية كلها”.

وجالا فهمي هي ابنة المخرج أشرف فهمي، وحصلت على “ليسانس الآداب” من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت في الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل.

وبدأت حياتها الفنية في سن مبكرة، وكانت بعمر 12 عاما، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان “حكايات راوية وفكري”، ومنه إلى التلفزيون، ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح في مجموعة الأفلام التي قدمتها مع المخرج شريف شعبان.

المصدر: مواقع مصرية محلية