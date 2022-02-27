روسيا – أفاد مصدر في المكتب الصحفي لوزارة المالية الروسية، إن خفض S&P لتصنيف روسيا الائتماني، وقرار وكالة “موديز”بوضعه قيد المراجعة، يرتبط بعوامل جيوسياسية.

وأضاف المصدر: “قرار S&P بخفض تصنيف روسيا الائتماني إلى BB + مع نظرة مستقبلية سلبية، موديز بوضعه قيد المراجعة مع إمكانية خفض التصنيف، مرتبط بعوامل جيوسياسية”.

وشدد المصدر، على استمرار الاستقرار المالي، “بما في ذلك بفضل الاحتياطيات المتراكمة، إلى جانب انخفاض مستوى الدين العام لروسيا الاتحادية”.

وقال: “الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية الروسية والبنك المركزي جعلت من الممكن تحقيق استقرار سريع للوضع في الأسواق المالية. وستواصل الوزارة الالتزام بسياسة مالية وميزانية مسؤولة”.

المصدر: تاس