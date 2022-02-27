اليابان – أكد وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، إن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون اليوم الوضع في أوكرانيا والعملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا هناك.

وأضاف الوزير الياباني: “ومن المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع اليوم”.

ووفقا له، تجمع دول مجموعة السبع، قيم مشتركة ويجب أن تستمر في التنسيق الوثيق بشأن الوضع حول أوكرانيا.

وأكد الوزير، أنه فيما يتعلق بفصل البنوك الروسية عن نظام SWIFT ستعمل بلاده بالتنسيق مع الدول الغربية، ومع مراعاة التأثير على السوق.

وفي حديثه عن عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، أضاف هاياشي أن اليابان ستنسق إجراءاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

في وقت سابق، أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، عن عزمهم فصل بعض البنوك الروسية عن نظام SWIFT، وكذلك تجميد أصول البنك المركزي الروسي.

المصدر: تاس