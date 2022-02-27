أوكرانيا – خفضت وكالة التصنيف الدولية S&P ، التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لأوكرانيا بالعملات الأجنبية والوطنية من “B” إلى “B-“.

وأكدت الوكالة أيضا، تصنيفات أوكرانيا قصيرة الأجل، للعملات الأجنبية والعملة الوطنية عند مستويات “B”.

وذكرت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تخلق مخاطر على النمو الاقتصادي لأوكرانيا واستقرارها المالي ومواقفها الخارجية ووضعها المالي الداخلي.

وأضافت الوكالة في تقريرها: “في هذا الصدد، قمنا بخفض تصنيفاتنا طويلة الأجل لأوكرانيا بالعملات الأجنبية والمحلية إلى” B- “ووضعناها في قائمة CreditWatch [التصنيف قيد المراجعة] مع نظرة مستقبلية سلبية”.

ويشير وضع التصنيفات في قائمة CreditWatch إلى إمكانية قيام S&P بخفض تصنيفات هذه الدولة مرة أخرى في غضون الـ 90 يوما القادمة، إذا “أدت عوامل عدم اليقين المتعددة المتعلقة بالصراع إلى إضعاف السيولة الخارجية لأوكرانيا أو نظامها المالي أو القدرة الإدارية للحكومة بشكل كبير”.

المصدر: تاس