فيينا – ارتفعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، بفعل تصاعد المخاوف الجيوسياسية والأمنية في شرق أوروبا، بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب.

وليل السبت، تم فرض عقوبات إضافية شملت البنك المركزي الروسي وإزالة بعض المقرضين في البلاد من نظام المدفوعات العالمي Swift، وعقوبات اقتصادية أخرى.

وتشمل العقوبات التي تبنتها دول أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وعشرات المصارف والمؤسسات المالية.

وعند الساعة (06:22 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الفورية لنفط برنت بنسبة 8 بالمئة إلى 103.2 دولارات للبرميل، بينما صعدت أسعار العقود الآجلة تسليم مايو/أيار، بنسبة 5.98 بالمئة إلى 100 دولار للبرميل.

في نفس الاتجاه، صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أبريل/نيسان بنسبة 5.7 بالمئة أو 5.16 دولارات إلى 96.74 دولارا للبرميل.

وقفزت أسعار عقود الذهب الفورية بأكثر من 22 دولارا للأونصة، لتسجل في التعاملات الصباحية اليوم 1912.1 دولارا، بزيادة 1.12 بالمئة.

الأناضول