ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق أن مجلس النواب سيذهب بما قام به المستشار عقيلة صالح من التعديل الدستوري الـ 12 وتكليف فتحي باشاآغا في رئاسة الحكومة لنهاية المطاف، وسيقومون بمنح الثقة للحكومة حتى وإن كانت دون نصاب حقيقي.

الأبلق قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن رئاسة مجلس النواب لا تعمل وفق النظام الداخلي للمجلس، بدليل اعتراضات أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن رئاسة مجلس النواب عرقلت الميزانية التي اقترحتها الحكومة سابقًا وأصدرت قوانين معيبة.

وأضاف: “سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية لم تكن بنصاب حقيقي، وما حدث يوم 10 فبراير من تعديل دستوري وتكليف الحكومة لم يكون وفق نصاب حقيقي، وحسب النظام الداخلي لعمل المجلس ولم يكن بتوافق مع مجلس الدولة كما روج له، صحيح أن هناك توقيعات أو مجموعة من رؤساء اللجان في مجلس الدولة شاركوا لصياغة قاعدة دستورية، لكن حتى القاعدة الدستورية التي قدمت للنواب قبل الجلسة بنصف ساعة ليقولوا رأيهم، وقد أنكر بعض رؤساء اللجان أن هذه هي القاعدة التي تم الاتفاق عليها، وبعد ذلك قام مجلس الدولة بعقد جلسة رفض فيها التعديل الدستوري، وكما أشار خالد المشري افإن هناك قاعدة دستورية جاهزة يمكن التوافق عليها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الفترة القريبة”.

ورأى أن جلسة البرلمان ستعقد بحضور ما يقارب الـ 90 نائبًا، والنصاب لإعطاء الثقة للحكومة نصف عدد الأعضاء+1 أي الأغلبية المطلقة، ولكن حتى لو نقص العدد سيتم التدليس على الليبيين ومقولة المسألة بالإجماع ورفع الأيدي والهرج والمرج ليتم تمرير الحكومة. وفقًا لتعبيره.

كما تابع: “الامتناع والتحفظ على التصويت لأن جل الاعضاء المعارضين والذين لا يريدون استمرار المراحل الانتقالية ويرغبون في دعم حراك الشارع بالخروج من المشهد السياسي وإجراء انتخابات قبل يوليو القادم، لا يريدون التمديد!. ما حدث في التعديل الـ 12 هو بقاء هذه الأجسام لمدة 4 سنوات، التعديل معيب والهدف منه إطالة امد الأزمة الليبية والصراع وعدم الوصول لانتخابات”.

ورأى أن مجلس النواب ذهب منفردًا لإصدار قانون انتخاب وقانون انتخاب مجلس النواب والتعديلات التي طرأت لجعل تاريخ 24 ديسمبر متحققًا، لكن المفوضية أعلنت عن القوة القاهرة، إذًا لماذا مجلس النواب ذهب لتعديل دستوري إن كانت القوانين جاهزة وتحتاج لرفع القوة القاهرة؟

وأردف: “مجلس الدولة قال كلمته، ورئيس المجلس قال عما حدث داخل الجلسة وعن وجود القاعدة الدستورية وقوانين انتخاب معدلة ليتم التوافق بينها وبين مجلس النواب، لكن عددًا من أعضاء مجلس النواب موجودين في طرابلس وليسوا في مناطقهم ولم يحضروا الجلسة! ما حدث في جلسة 10 فبراير جريمة كبرى في حق المواطن والمترشحين والشعب الليبي الذي يريد انتخابات حرة ونزيهة ومجلس نواب جديد بتجديد الشرعية”.

ولفت إلى أن الاجتماع الذي عقد مع ستيفاني وليامز ضم أكثر من 12 نائبًا، حيث تم خلاله المطالبة بضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت لتكون في يوليو القادم وتنفيذ خارطة الطريق أما تمديد هذه المراحل فهو أمر مرفوض.

واختتم قائلًا: “عدد كبير من أعضاء مجلس النواب تحدثوا وأنا أعد بيان الطعن الدستوري لتقديمه للدائرة الدستورية فيما يتعلق بتعديل الـ 12 للإعلان الدستوري، وسنحاول اتباع الطرق القانونية ودعم حراك الشارع الليبي الذي لا بد أن يقول كلمته، ونعلم أن هناك مظاهرات في الشارع الليبي”.