الاقتصاد التركي الأعلى نمواً بين بلدان “مجموعة العشرين”

الاقتصاد التركي الأعلى نمواً بين بلدان “مجموعة العشرين”

تركيا – حقق الاقتصاد التركي خلال الربع الأخير (الرابع) من عام 2021، نموا بنسبة 9.1 بالمئة، ليكون بذلك الأعلى نمواً بين نظرائه لدى مجموعة العشرين الصناعية والثالث بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ معدل إجمالي الناتج المحلي لدى بلدان “التعاون الاقتصادي والتنمية”، 4.9 بالمئة، في الربع الرابع من العام الماضي.

كما بلغ الناتج المحلي خلال الفترة المذكورة، 4.8 بالمئة لدى بلدان الاتحاد الأوروبي (يضم 27 دولة)، و4.6 بالمئة لدى منطقة اليورو (تضم 19 دولة).

ووفقاً للمعطيات فقد حققت كولومبيا أعلى نموا بين بلدان “التعاون الاقتصادي والتنمية” بنسبة 10.7 بالمئة خلال الربع الأخير من 2021، فيما جاءت إسرائيل بالمرتبة الثانية بنسبة 9.2 بالمئة.

وحلت تركيا في المرتبة الثالثة بنمو 9.1 بالمئة.

يُذكر أن الاقتصاد التركي اختتم العام الماضي 2021، بنمو بلغت نسبته 11 بالمئة.

الأناضول