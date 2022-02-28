روسيا – أعلن البنك المركزي الروسي، الإثنين، عن رفع أسعار الفائدة على العملة المحلية (الروبل)، ضمن أدوات بدأ باستخدامها لوقف هبوط أسعار الصرف.

وقال المركزي الروسي في بيان اليوم، إنه رفع سعر الفائدة من 9.5 بالمئة إلى 20 بالمئة، على أن ينفذ القرار اعتبارا من صباح اليوم.

يأتي ذلك، في وقت تراجعت فيه أسعار صرف الروبل أمام الدولار إلى متوسط 100 مقابل 74 روبل قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يتزامن ذلك، مع إعلان المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، ليل السبت، عن فرض عقوبات إضافية على روسيا واقتصادها، تضمنت عقوبات على البنك المركزي، ومنع ولوج 70 بالمئة من المصارف لنظام سويفت للتحويلات المالية عبر الحدود.

وخلال وقت سابق اليوم، قالت بريطانيا إنها تتجه لفرض مزيد من العقوبات على البنك المركزي الروسي، كإحدى الأدوات لردع الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

الأناضول