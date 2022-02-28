أبوظبي – أغلقت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات جلسة امس على ارتفاع، لتتبع صعود الأسواق العالمية في جلسة نهاية الأسبوع، الجمعة، مع ترقب تصاعد التطورات بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت بورصة السعودية، السوق الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تاسي” بمقدار 119.9 نقطة أو بنسبة 0.98 بالمئة إلى 12417 نقطة، بعد جلستين من التراجع نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.16 بالمئة إلى 12659 نقطة، وجاء “استثمار القابضة” بصدارة الأسهم المرتفعة بنسبة 9.8 بالمئة، ثم مجمع المناعي بنسبة 5.39 بالمئة.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.84 بالمئة إلى 1960.06 نقطة، مع ارتفاع سهم “الأهلي المتحد” بنسبة 2 بالمئة، و”بي إم إم أي” 1.35 بالمئة، ثم عقارات السيف بنسبة 1.18 بالمئة.

فيما انخفضت بورصة مسقط هامشيا بنسبة 0.02 بالمئة إلى 4035 نقطة، وسط تراجع سهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 6.9 بالمئة، والتأمين الأهلية 6.17 بالمئة.

وتعطل أسواق الإمارات (دبي وأبوظبي) أعمالها اليوم، نظرا للعطلة الأسبوعية وفق نظام العمل الجديد المطبق منذ بداية 2022.

فيما تعطل الكويت أعمالها لمدة 3 أيام بالفترة من 27 فبراير/شباط وحتى 1 مارس/آذار، وذلك بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير وذكرى الإسراء والمعراج.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن وفدا يمثل بلاده سيجري، الإثنين، اجتماعا “دون شروط مسبقة” مع مسؤولين روس على حدود بيلاروسيا.

الأناضول