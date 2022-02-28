ليبيا – بحث وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال خالد التيجاني مع مديري أمن طرابلس والقره بوللي ومسلاتة ومزدة وبني وليد ورئيس مكتب البحث الجنائي العميد ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، الأوضاع الأمنية داخل مناطقهم.

التيجاني استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الأعمال المنجزة من قبل مكتب البحث الجنائي في ضبط المطلوبين والمجرمين، والتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

واستمع الوزير لشروح وافية حول سير العمل بمديريات الأمن والمشاكل التي التي تواجهها والحلول التي تساهم في تذليل هذه المشاكل بما يضمن إنجاح سير العمل وأداء المهام والواجبات المكلفة بها مديرية الأمن على أكمل وجه.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة التعاون بين مديرية الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى في فرض الأمن، وكذلك التنسيق مع الأجهزة المعنية بملف الهجرة للحد من هذه الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لها.

واستمع الوزير لشروح وافية حول آلية العمل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والأعمال التي أنجزت خلال الفترة الماضية، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل إرساء دعائم والأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين.