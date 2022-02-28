المغرب – أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية امس أن وحدات الجيش الصحراوي شنت هجمات جديدة ضد تخندقات وتجمعات القوات المغربية بقطاع المحبس.

وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) بأن وحدات الجيش الصحراوي استهدفت تمركزات وتخندقات للقوات المغربية بمنطقتي روس الشيظمية وأودي الظمران بقطاع المحبس.

وأشارت الوكالة إلى أن مفارز من وحدات الجيش الصحراوي ركزت هجماتها يوم السبت على القوات المغربية بقطاع المحبس مستهدفة مناطق أكرارة الفرسيك وأودي أم أركبة.

وأكد استمرار هجمات الجيش الصحراوي على القوات المغربية على طول الجدار العازل.

المصدر: وكالات