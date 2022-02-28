ليبيا – عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني الأحد اجتماعًا مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

وزارة الاقتصاد والتجارة ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أن الاجتماع جاء تنفيذًا لتعليمات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لإعداد مقترح لهدية رمضان وبرنامج التمكين الاقتصادي ودعم الأسر المنتجة، بمنحهم رخصًا تجارية وفق إطار تعاون مشترك بين الوزارتين، كذلك التمكين الاقتصادي والاجتماعي لشريحة ذوي الإعاقة والمرأة.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على تشكيل فريق مختص من الوزارتين لتنفيذ هذه الإجراءات.

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