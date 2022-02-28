ليبيا – جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة موقفه الرافض لتسليم السلطة لأي حكومة جديدة بخلاف تلك التي ستتمخض عنها الانتخابات التشريعية.

الدبيبة طالب في كلمة له خلال ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات الذي احتضنته العاصمة طرابلس تابعتها صحيفة المرصد الشعب الليبي بالاختيار بين الخيار الانتخابي أو الفوضى جراء التمديد للأجسام الحالية، مبديًا استهجانه الشديد لخطوات مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وشدد الدبيبة على وجوب الوقوف أمام إجراءات مجلس النواب ومساعدة الليبيين في التخلص من الأجسام الحالية، داعيًا السلطة القضائية إلى الانحياز للشعب الليبي؛ لأن إقامة الانتخابات في يونيو المقبل سينهي كافة الأجسام وأولها حكومة تصريف الأعمال.

وتحدث الدبيبة عن انحياز عدد من أعضاء مجلس النواب إلى الشعب الليبي ومطالبه بإجراء الانتخابات وعدم منح الثقة للحكومة الجديدة التي كلفها المجلس المختطف الذي أدخل البعض من أعضائه البلاد في نفق مظلم خلال السنوات الماضية، بسبب المناورات السياسية الرامية للبقاء في السلطة.

واتهم الدبيبة مجلس النواب بالعبث وتعطيل مشروع الدستور المقدم منذ العام 2017 وحرمان الشعب من حقه في الاستفتاء عليه.