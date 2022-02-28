ليبيا – علق رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا محمد الرعيض على آثار الحروب على الاقتصاد الليبي وارتفاع الأسعار، قائلًا: بكل تأكيد الحروب دائمًا تؤثر على الأسعار، وحرب أوكرانيا أثرت على سعر القمح والزيت، ولكن مهما كان هذا التأثير فالمواطن الليبي ليس عليه خوف، وسيكون مرتاحًا، حتى إن ارتفع سعر القمح إلى الضعف فلن يكون له تأثير كبير جدًا على المواطنين.

الرعيض وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية” أضاف: “وجود علاوة العائلة يساعد المواطن على شراء حاجاته من الدقيق والخبز بكل أريحية، كما أنها تساعد المواطن على مجابهة الأسعار”.

وتابع حديثه قائلًا: النفط ما زال يُصدر مع وجود زيادة في أسعاره، وهذا أحد المؤشرات التي تدعو إلى أن الأمور عادية ولا داعي للخوف وتأجيج الموضوع أكثر من اللازم.