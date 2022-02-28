السلطات العراقية تشكل لجنة للتحقيق في حريق مستشفى الهندية

العراق – أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة للتحقيق في حريق مستشفى الهندية الذي اندلع أمس في محافظة كربلاء.

وذكر بيان للوزارة: “استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تقرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير عام دائرة التفتيش وكالة عباس صباح محمد للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق في مستشفى الهندية العام التابع لدائرة صحة كربلاء المقدسة مساء يوم أمس الأحد”.

ويوم أمس أفاد مراسل RT في العراق باندلاع حريق في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء وسط البلاد.

وذكر مراسلنا أن حريقا اندلع في صالتي الباطنية والأطفال الخدج وتسبب باختناق العشرات من المرضى والمرافقين لهم.

واشارت المصادر الى مصرع ثلاث نساء في الحريق الذي اندلع أمس في مستشفى .

و ان فرق الدفاع المدني “استنفرت جهد 20 فرقة إطفاء وإنقاذ وطوقت النيران داخل المستشفى، وأنقذت الكوادر الطبية، والمرضى الراقدين، بالتزامن مع عمليات الإخماد والاقتحام المباشر، وصولا الى وسط الردهات المحترقة التي انهارت بعضها فوق بعض بسبب استخدام الواح السندويج بنل في البناء، والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني” .

وخلال عمليات البحث والتقصي باستخدام الكاميرات الحرارية “تم العثور على ثلاث جثث نساء من ردهة الباطنية انتشلتها فرق انقاذ الدفاع المدني وسلمت الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية”.

المصدر: RT