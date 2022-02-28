السيسي يتحدث عن أحداث 2011 في مصر

السيسي يتحدث عن أحداث 2011 في مصر

مصر – تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أحداث عام 2011، وسبب خروج المواطنين إلى الشوارع لإسقاط الحكم في ذلك الوقت.

وقال السيسي: “الناس خرجت ليه في 2011.. لأن حالة الرضا المجتمعي مش موجودة.. الناس مش راضية.. مفيش حاجة مكفية.. ومفيش تعليم كويس.. وبدل ما نقول أن أداء المواطن بقينا في مواجهة الدولة.. نعمل دراما.. ومش باخدكم بعيد عن الهدف.. بنتكلم عن الحفاظ على الدولة المصرية وعدم الانزلاق للخراب والدمار”.

وتابع: “الناس تعبانة وعاوزه تغيير صحيح.. بس اتغير ازاي.. اللى بنتكلم فيه.. بنغير أسباب التردى”.

المصدر: اليوم السابع