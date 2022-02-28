ليبيا – توقع رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي أن تشهد عملية تسليم السلطة للحكومة المرتقبة مخاضًا عسيرًا قد يصل لحد الصدام في ظل ما وصفه باستماتة عبد الحميد الدبيبة للاحتفاظ بكرسي السلطة.

الشهيبي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين رأى عدم وجود دعم شعبي ومدني مساند لمبادرة الدبيبة، وانفصاله عن البعثة الأممية التي باتت تميل لتأييد التقارب الراهن بين القوى الفاعلة على الأرض بعموم البلاد، وخاصةً قيادات الشرق السياسية والعسكرية والقوى الداعمة لفتحي لباشاآغا في مصراتة وطرابلس.

وقال الشهيبي: “إن القوى المدنية الرافضة للتمديد والمطالبة بإجراء للانتخابات، تدرك جيدًا أن الحل لن يأتي عن طريق الدبيبة، لكون ترشحه للرئاسة ساهم في إفشال موعد الـ24 من ديسمبر الماضي”.

ورأى أن هناك تيارًا يدعو للاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية تجنبًا لعودة الديكتاتورية للبلاد عبر بوابة الرئاسة والحقيقة لا يملكون أي شعبية في الشارع تؤهل أي مرشح يتوافقون عليه بالفوز بمنصب الرئيس.

وانتهى الشهيبي إلى أنهم يعولون على الانتخابات التشريعية، فالتيار حصد بعض المقاعد بواسطة المال السياسي الفاسد أو صفقات المصالح والدفع بشخصيات مستترة.