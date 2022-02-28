بغداد – أفاد مسؤول عراقي في قطاع النفط، الإثنين، إن توقف إنتاج الخام من حقل “غرب القرنة2” الواقع في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، سيستمر لمدة 21 يوماً لأغراض الصيانة.

وتوقف إنتاج الحقل يوم الجمعة الماضي، لأغراض الصيانة، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أنه سيستأنف الإنتاج في الثاني من مارس/آذار المقبل.

وقال مدير قسم الحقل بوزارة النفط حاتم عبد الإمام خضير، لوكالة الأنباء الرسمية، إن “التوقف مؤقت ويستمر لـ 21 يوماً، وجاء لتنفيذ خطة التطوير النهائية لحقل غرب القرنة، المعدة من قبل وزارة النفط وشركة نفط البصرة”.

وأضاف أن “الإيقاف يستهدف ربط المشاريع الحديثة بالحقل، ويتم بعد ذلك استئناف عمليات انتاج النفط الخام بمعدلات أعلى مما هي عليه للوصول إلى إنتاج 450 ألف برميل يومياً” من 400 ألف برميل يومياً قبل التوقف.

وأشار خضير إلى أنه “تم إنشاء مجموعة من المشاريع المتعلقة بزيادة الطاقة الانتاجية والتي تضمنت حفر مجموعة من الآبار إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بالطاقة الإنتاجية”.

وتتولى شركة “لوك أويل” الروسية تطوير الحقل منذ 2014، وهو واحد من الحقول النفطية العملاقة في العراق، وتقدر احتياطاته القابلة للاستخراج بـ 14 مليار برميل، وتصل فترة العقد الموقع في عام 2010، إلى 25 عاما.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة.

الأناضول